أوقاف غزة تنفى عدم تسليم جوازات بعثة الحج للقنصلية السعودية فى مصر

نفى وزير الأوقاف والشئون الدينية بحكومة غزة الدكتور إسماعيل رضوان، منع حركة حماس إرسال جوازات بعثة الحج فى قطاع غزة إلى القنصلية السعودية فى مصر للحصول على التأشيرات اللازمة.

وأكد رضوان، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن هذا الكلام عار عن الصحة ومفبرك ولا أساس له، مشيرا إلى أن وزارته قدمت كافة التسهيلات للجنة المشتركة بين غزة والضفة لإنجاح موسم الحج.

وأوضح أن وزارته سلمت جوازات السفر لمندوب السفارة الفلسطينية لإتمام إجراءات الحج، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة فوجئت بزج أسماء خارج الإطار التوافقى، وهى من استحقاق أشخاص عاديين من مرضى السرطان وغيرهم.

وكانت تقارير منشورة فى الضفة أمس قد ذكرت أن حركة حماس منعت إرسال جوازات بعثة الحج من قطاع غزة إلى القنصلية السعودية فى مصر لوضع التأشيرات اللازمة عليها، ونسبت إلى مصادر مقربة من وزير الأوقاف فى حكومة رام الله محمود الهباش قولها "إن عقبات وضعتها حماس حالت دون إرسال جوازات البعثات الإدارية والإرشادية والطبية التى يفترض أن ترافق حجاج قطاع غزة إلى القنصلية السعودية فى القاهرة لوضع التأشيرات اللازمة عليها، الأمر الذى يضع مزيدا من الصعوبات أمام حجاج القطاع".

وحول آخر الترتيبات لموسم الحج، نوه رضوان إلى أن سفر حجاج غزة سيبدأ فى 2 أكتوبر المقبل حسب ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصرى، مشيرا إلى أن السفر سيكون على مدار ثلاثة أيام بمعدل ثلاث طائرات يوميا تحتوى على 750 حاجا وحاجة.

ويبلغ عدد حجاج قطاع غزة لهذا العام 2008 حجاج، فيما يبلغ عدد حجاج الضفة الغربية 2792 حاجا.