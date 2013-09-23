السودان يقترح 20 أكتوبر لعقد اجتماع اللجنة الثلاثية بخصوص سد النهضة

أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارته تلقت اقتراحاً من نظيرتها السودانية، بتحديد موعد عقد الاجتماع الثلاثى المنتظر بين وزراء مياه دول حوض النيل، فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، فى 20 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن تحديد الموعد بدقة يخضع لكل دولة طبقاً لظروفها، وأن المعنيين بوزارة الموارد المائية والرى فى مصر لا يزالون يدرسون التوقيت المناسب لعقد الاجتماع خلال نهاية أكتوبر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون فى حوض النيل للتواصل مع إثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية للسد ووضع آليات للحد منها، مشيرا إلى أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبى.

يذكر أن اجتماع الوزراء يهدف لدراسة تنفيذ توصيات التقرير الفنى لسد النهضة، والذى اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذها لتلافى الآثار السلبية المتوقعة لبناء السد.

>