"الأزهر": لن يمنع أى طالب من التعبير عن رأيه بشرط الالتزام بالسلمية

أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسى فى الخامس من أكتوبر، وتم التأكد من تجهيز الحجرات الدراسية والمعامل ونظافة الأفنية المحيطة بها، موضحا أنه تم تأمين المنشآت بأفراد الأمن المدنى المعينين بالجامعة.

وقال العبد، إنه لن يتم منع أى طالب من التعبير عن رأيه داخل الجامعة شريطة الالتزام بالسلمية وعدم التعدى على المبانى والمنشآت العامة التى تكلفت الملايين، مشيرا إلى أنه لن يتم إقصاء أى طالب، ولن يتم التفرقة بين أى فصيل، ولن تتخذ إجراءات ضد أحد عن الآخر لكننا لن نسمح بالعمل الحزبى داخل الجامعة فالجامعة مجالها التعليم.

من جانبه أكد اللواء مجدى عباس مدير امن الجامعة، بأنه سيتم تنفيذ تعليمات رئيس الجامعة بكل دقه فى حسن التعامل مع الطلاب، وتيسير العملية التعليمية بحل مشكلاتهم والاستماع إليهم وتأمين الكليات التى يدرسون فيها والمدن وعدم تقييد حرية احد فى التعبير عن راية بسلمية فالأمن ليس سيفا مسلطا، وإنما يحمى الطلاب من المخاطر داخل الحرم الجامعى.

وأضاف عباس بأنه يهيب بالطلاب التعاون مع افراد الأمن فى حماية الحرم الجامعى من أى تعدى أو خروج عن القانون.