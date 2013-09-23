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بالفيديو – لماذا أطلقت جماهير ريال صافرات الاستهجان ضد بنزيمة؟

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بالفيديو – لماذا أطلقت جماهير ريال صافرات الاستهجان ضد بنزيمة؟ بالفيديو – لماذا أطلقت جماهير ريال صافرات الاستهجان ضد بنزيمة؟

تعرض كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لصافرات استهجان من جماهير سنتياجو برنابيو يوم السبت في مواجهة خيتافي في استمرار للعلاقة المتوترة بينهما منذ بداية الموسم.

بنزيمة تعرض للأمر نفسه أكثر من مرة منذ بداية الموسم، ولكن الأزمة بينه وبين الجماهير تفاقمت في مواجهة خيتافي.

ورغم تسجيل الفرنسي الدولي لهدفين في سداسية ريال مدريد في جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا في المباراة السابقة، إلا أن أداء بنزيمة أمام خيتافي أنسى الجماهير ذلك.

فالجماهير بدأت في إطلاق الصافرات ضد بنزيمة منذ بداية المباراة، واستمرت في كل مرة لمس فيها الفرنسي الدولي الكرة حتى تغييره في الدقيقة 80.

وظلت الجماهير تنادي باسم ألفارو موراتا مهاجم الملكي الشاب، حتى أشركه في النهاية كارلو أنشيلوتي المدير الفني بدلا من بنزيمة.

وأضاف المهاجم الفرنسي أربعة فرص محققة للميرنجي في المباراة، من أصل خمسة تسديدات أطلقها على مرمى خيتافي.

كما وصلت نسبة تمريراته السلمية إلى 80% فقط، وهي نسبة منخفضة بالنظر إلى مركزه كرأس حربة.

لمشاهدة فرص بنزيمة في المباراة، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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