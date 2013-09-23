تقرير: النساء الأكثر ضررا من خفض النفقات

كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة

ناشد الاقتصاديون الحكومة البريطانية بوضع خطة لمعالجة العبء غير المتكافئ الموضوع على كاهل المرأة جراء تطبيق سياسة خفض النفقات.

يقول الخبراء إن هناك حاجة قصوى لوضع ضرائب وسياسات ميسرة للنساء لإحداث التوازن بينهم وبين الرجال.

ورأى الخبراء" بمجموعة ميزانية المرأة" الذين وضعوا تقريرا حول تأثير سياسات التقشف على المجموعات النسائية المختلفة في إنجلترا، أن النساء وبصفة خاصة المرأة المعيلة والنساء في سن المعاش، قد تضررن بصورة أكثر كثيرا من الرجال من إجراءات خفض الحوافز والخدمات العامة الذي فرضته الحكومة البريطانية التي تولت الحكم في مايو 2010.

وذكر المحللون بمجموعة ميزانية المرأة، وأغلبهم من الأكاديميين والاقتصاديين، أن هاتين الشريحتين عانتا من جراء سياسات خفض النفقات التي بدأت عام 2010: حيث خسرت النساء العائلات للأطفال 6ر15% من دخلهن، بينما فقدت النساء في سن المعاش 5ر12% من دخلهن بالمقارنة مع الرجال الذين خسروا 5ر9% من دخلهم.