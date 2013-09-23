حقن الأوعية الدموية بشبكية العين يساعد على علاج التلف بها

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

توصلت الأبحاث الطبية إلى إمكانية حقن الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين التي تعرضت للتلف والتصلب بفعل المرض أو التقدم في العمر، ببروتين "أنجيو بوتين" يعمل على إعادة الكفاءة والحيوية إلى هذه الأوعية الدموية التالفة.

وكشفت الأبحاث المعملية التي أجريت على فئران التجارب ممن يعانون من اعتلال شبكية العين أن حقن هؤلاء الفئران ببروتين "أنجيو بتين" ساهم بشكل كبير في إصلاح التلف الذي طرأ على وظائف وآلية عمل هذه الأوعية الدموية مما ساعدهم بصورة كبيرة في إعادة قوة الإبصار مرة أخرى لهؤلاء الفئران.

ويأمل الباحثون أن يصبح بروتين "أنجيو بوتين" في المستقبل القريب العلاج الفعال لتلف الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين.