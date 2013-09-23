علي جمعة يتوجه لاسطنبول والعوا يعود من لندن

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق متجها إلي تركيا في زيارة هناك تستغرق عدة أيام وذلك عقب الهجوم الكبير الذي تعرض له المفتي السابق بكلية دار علوم جامعة القاهرة أثناء مناقشته احدي رسائل الدكتوراة وانهالوا عليه بالسبب , ذكر مصدر أمني رفيع المستوي أن جمعة انهي إجراءات سفره علي الطائرة المتجهة إلي اسطنبول وسط ترحيب من العاملين بالمطار .

من ناحية أخري وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين الدكتور محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي قادما من لندن عقب زيارة هناك , ذكر مصدر امني بالمطار أن العوا تم إنهاء إجراءات وصوله دون أي مشاكل .