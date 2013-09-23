أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

علي جمعة يتوجه لاسطنبول والعوا يعود من لندن

Google+ Print
علي جمعة يتوجه لاسطنبول والعوا يعود من لندن علي جمعة يتوجه لاسطنبول والعوا يعود من لندن

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق متجها إلي تركيا في زيارة هناك تستغرق عدة أيام وذلك عقب الهجوم الكبير الذي تعرض له المفتي السابق بكلية دار علوم جامعة القاهرة أثناء مناقشته احدي رسائل الدكتوراة وانهالوا عليه بالسبب , ذكر مصدر أمني رفيع المستوي أن جمعة انهي إجراءات سفره علي الطائرة المتجهة إلي اسطنبول وسط ترحيب من العاملين بالمطار .

 من ناحية أخري وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين الدكتور محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي قادما من لندن عقب زيارة هناك , ذكر مصدر امني بالمطار أن العوا تم إنهاء إجراءات وصوله دون أي مشاكل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا