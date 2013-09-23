مجموعة ألمانية تزعم اختراق ماسح البصمة فى هاتف آى.فون الجديد

زعمت مجموعة من مخترقى أنظمة الكمبيوتر الألمان أنها نجحت فى فك الحماية لماسح البصمة بهاتف آى.فون الجديد، وذلك بعد يومين من إطلاق أبل التكنولوجيا التى تعد بحماية أفضل للأجهزة من المجرمين والمتلصصين.

وإذا صدقت مزاعم المجموعة التى أعلنتها أمس الأحد، فإنها ستسبب إحراجا لأبل التى راهنت على ماسح البصمة، لتمييز هاتفها الذكى عن الطرز الجديدة لسامسونج الكترونكس وأجهزة أخرى تعتمد على نظام أندرويد الخاص بشركة جوجل.

وصرح خبيران كبيران فى أمن أجهزة آى.فون أنهما يعتقدان أن المجموعة الألمانية التى تحمل اسم كايوس كومبيوتنج كلوب (نادى حوسبة الفوضى) قد نجحت فى التغلب على نظام الحماية لماسح البصمة، لكنهما لم يجربا الطريقة بنفسيهما. ولم يرد ممثلو أبل على الاستفسارات.

وبثت المجموعة الألمانية تسجيلا مصورا على موقعها يُظهر شخصا يستخدم الهاتف الجديد 5 أس ببصمة مزيفة على ما يبدو.

وقالت إنها اخترقت الماسح بتصوير بصمة مستخدم آى.فون ثم طباعتها على ورقة شفافة استخدمت فى عمل قالب للبصمة المزيفة. وأضافت المجموعة أن نفس الأسلوب مستخدم فى اختراق أغلبية أجهزة مسح البصمات فى السوق.