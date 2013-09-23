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أول «قداس أحد» فى «دلجا» تحت حماية الجيش والشرطة

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أول «قداس أحد» فى «دلجا» تحت حماية الجيش والشرطة أول «قداس أحد» فى «دلجا» تحت حماية الجيش والشرطة

كتب : إسلام فهمى وخديجة العادلى الإثنين 23-09-2013 09:02

أقام أقباط قرية دلجا بالمنيا، أمس، أول قداس أحد، بعد دخول الجيش والشرطة، بدير السيدة العذراء والأنبا إبرام فى حماية الجيش والشرطة بعد تعرّض الدير وعدد من الكنائس للحرق والهدم إبان أحداث عزل محمد مرسى وفض اعتصامى رابعة والنهضة. وتوافد الأقباط على دير السيدة العذراء والأنبا إبرام بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، لحضور أول قداس، بعد نجاح سلطات الأمن فى مداهمة القرية صباح الاثنين الماضى وفرض السيطرة الأمنية بالكامل وضبط معظم المطلوبين فى أعمال العنف والشغب والخارجين عن القانون. فى سياق آخر، أمر محمد شمس مدير نيابة مركز ديرمواس، بحبس 23 من المتهمين المضبوطين بقرية دلجا لتورّطهم فى أعمال العنف والشغب وحرق محكمة المركز واقتحام نقطة شرطة القرية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

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