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الجيش يدمر 6 بؤر إرهابية بسيناء ويتعهد بتصفية «أنصار بيت المقدس»

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الجيش يدمر 6 بؤر إرهابية بسيناء ويتعهد بتصفية «أنصار بيت المقدس» الجيش يدمر 6 بؤر إرهابية بسيناء ويتعهد بتصفية «أنصار بيت المقدس»
«الأباتشى» تكثف هجماتها على مقرات الإرهابيين.. والقوات تقبض على 6 بينهم «حمساوى»

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد الإثنين 23-09-2013 09:04

كثفت قوات الجيش والشرطة، أمس، ضرباتها لبؤر الإرهاب بسيناء، ودمرت طائرات الأباتشى 6 بؤر إرهابية فى قرى المهدية والمقاطعة والتومة، إضافة لسيارة محملة بالأسلحة أثناء محاولتها الهرب من القصف، وقال مصدر أمنى إن العملية العسكرية ستتواصل حتى القضاء على الإرهاب بالمدن الـ3، تمهيداً لقصف «جبل الحلال» خلال الأيام المقبلة. ووعد المصدر بتصفية جماعة «أنصار بيت المقدس» خلال أيام، وقال إن الجماعة وهمية وتدعى القوة فى بياناتها، مؤكداً أن القوات ألقت القبض على عدد كبير من أعضائها وقتلت وأصابت آخرين.

وتزامنت الضربات مع حملة مداهمات موسعة لضبط أفراد عائلة «أبوشيتة»، المتهمين باستهداف رجال الشرطة والجيش، غداة القبض على إسماعيل أبوشيتة، أحد أهم المطلوبين، وداهمت قوات العمليات الخاصة منطقة أبوزرعى، التابعة لقرية الطويلة، معقل عائلة أبوشيتة، وقال مصدر أمنى إن هانى أبوشيتة شقيق «إسماعيل»، أصبح على قائمة المطلوبين، لأنه متهم بخطف الجنود الـ7، للضغط على السلطات للإفراج عن شقيقه «حمادة» المحكوم عليه بالمؤبد فى أحداث بنك الإسكندرية وقسم ثانى العريش، موضحاً أن «إسماعيل» حاول مقاومة القوات وقت القبض عليه، وسبهم واتهمهم بأنهم «كفار» ويساندون نظاماً كافراً.

وداهمت قوات الأمن عدة بؤر إرهابية فى مدن شمال سيناء، وقال مصدر أمنى إن القوات قبضت على 3 عناصر إرهابية، بينهم عضو «حمساوى»، و3 أفراد من منطقة «رابعة» بمركز بئر العبد، لاتهامهم بالمشاركة فى العنف ضد رجال الجيش والشرطة وإحراق قسم شرطة رمانة. من جهته، أكد مصدر سيادى أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، واصلت أمس ضرب البؤر الإجرامية بعدد من المناطق جنوب رفح والشيخ زويد، باستخدام طائرات الأباتشى وفرق الصاعقة والقوات البرية، موضحاً أن القوات قضت على 4 بؤر، كان بها نحو 29 عنصراً إرهابياً، ألقت القبض على 7 منهم، وقتلت وأصابت أعداداً أخرى، وتطارد الباقين حالياً.

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