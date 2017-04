مسلسل Breaking Bad يحصد أفضل جائزة في حفل Emmy

احتشد نجوم التلفاز، يوم أمس الأحد، في حفلة "Emmy Awards 2013" ، في عامها الـ 65، لاختيار أفضل الأعمال التلفزيونيّة الطويلة والقصيرة، في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكيّة.

وحصل، خلال الحفلة، مسلسل Breaking Bad على جائزة أفضل مسلسل دراميّ لهذا العام، في وقت ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى الممثلة Anna Gunn عن دورها في نفس المسلسل.

وبينما حصلت الممثلة Claire Danes على جائزة أفضل ممثلة دراميّة، عن دورها في مسلسل ""Homeland، حصل الممثل Jeff Daniels على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في مسلسل The Newsroom.

وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميديّ لهذا العام إلى الممثل Jim Parson عن دوره في مسلسل The Big Bang Theory، أما أفضل مسلسل كوميديّ لعام 2013 فكان Modern Family.

وحصل برنامج The Voice على جائزة أفضل برنامج واقعيّ. وتمكن النجم الهوليوودي Michael Douglas من تحقيق إنجاز جديد في حياته المهنية بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيونيّ قصير عنوانه Behind the Candelabra الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مسلسل قصير.