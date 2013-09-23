هكذا تقضي النجمات أوقاتهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي

هل المجتمع العربي مصاب بالفصام؟ سؤال لا بدّ من أن يطرحه أيّ مواطن عربيّ، عندما يتابع ما تعرضه الفضائيّات من مشاهد موت ودمار وقتل مجانيّ، قبل أن تنتقل عيناه إلى صور النجمات التي تُزيّن مواقع التواصل الاجتماعيّ، وكأنّ هذه المواقع وجدت خصيصاً لخدمة الفنانات العربيّات، اللواتي أدمنّ استخدامها لمبرّرات ترضي شغفهنّ بالظهور والاستعراض.

صور من دون مكياج

في الفترة الأخيرة سادت بين النجمات موضة نشر صورهنّ، وهنّ من دون مكياج، وكأنّ هذا الأمر مدعاة فخر بالنسبة إليهنّ، أو كأنّهنّ نسين أنّهنّ خضعن لما يكفي من عمليّات التجميل الكفيلة بإخفاء عيوبهنّ الشكليّة. كما برزت أيضاً موضة نشر بعض النجمات صوراً تجمعهنّ بأزواجهنّ، مرفقة بعبارات الغزل الحميم، بالإضافة إلى نشر صور الاحتفال بأعياد الميلاد الخاصّة بهنّ وبأولادهنّ.

تنافس على الصبغات

وعندما يتعلق الأمر بموضوع الموضة والجمال، تبدو المنافسة حامية بين النجمات لعرض صور أظافرهنّ المطليّة بالأصفر والأحمر والأسود والأبيض والذهبي والفضيّ، أو صور لألوان صباغ الشعر الجديدة التي لجأن إليها لتغيير اللوك، أو صور للأحذية التي يبلغ ثمنها مئات الدولارات أو المجوهرات التي تساوي الملايين، هذا إذا استثنيا صور الفساتين والتسريحات الجديدة.

رحلات على "تويتر" و"إنستغرام"

كما تبرز إلى الواجهة صور النجمات وهنّ في رحلات الاستجمام والسفر، فيما يبقى اللافت هو تخصّص بعض النجمات في نشر الصور التي تتعلّق بالمأكولات، سواء التي يعددنها بأنفسهنّ أو تلك التي تصلهن من الحموات.

في الخارج، عندما تحلّ مصيبة في بلد ما، تُسارع النجمات الغربيات إلى جمع التبرعات للمساعدة في أعمال الإغاثة المختلفة ولمساعدة المشردين الذين فقدوا بيوتهم، بينما عندنا تشتكي النجمات من سوء الأوضاع الأمنية، عندما يُسألن عن سبب تراجعهنّ أو فشل حفلاتهنّ، وكأنهنّ لا ينتبهن إلى أن محمد عساف يُحيي يوميّاً حفلاً غنائيّاً! ولا ندري لماذا لم تفكّر أيّ من فناناتنا بمساعدة مشرّد فقد بيته، أو طفل فقد والديه أو امرأة ثكلى.

أصالة احتفلت بعيد زواجها

الفنانة أصالة المتضامنة مع الثورة السورية وشعبها، أعلنت قبل مدّة احتفالها بعيد زواجها من المخرج طارق العريان، وغرّدت على "تويتر" بالقول: "سبع سنين هم عمري كلّه، واليوم أحبّك عدد السموات السبع، وأكثر ممّا مضى. وجذور حبّي لك وصلت طبقة الأرض السابعة". وأضافت نصري مخاطبة زوجها: "سأبقى أحبّك سبعة آلاف عام، وهو عمر مصر التي بها أنا وأنت خلقنا. عيد زواجنا هو عيد حريتي وكرامتي وقلبي". وقبل عدّة أيّام نشرت صورة لتوأميها آدم وعلي، وهما يلعبان على الشاطئ.

نانسي في رحلة استجمام

نانسي عجرم التي قامت برفقة زوجها برحلة استجمام إلى ألمانيا، نشرت صورة لابنتيها "إيلا وميلا" اللتين تركتهما بعهدة والدتها، لكي تعبّر من خلالها عن اشتياقها الشديد إليهما، وتمنّت لو أنّهما برفقتها.

عيد ميلاد ابن باسكال

النجمة باسكال مشعلاني احتفلت بعيد ميلاد ابنها إيلي في حفلة عائليّة مميّزة، حضرها أقرب أصدقائها وبعض من أفراد أسرتها. وقد أشرفت باسكال على كافة تفاصيل الحفلة بنفسها، ونشرت صورة لقالب حلوى عيد الميلاد، وكتبت تهنئة خاصّة لطفلها على "تويتر"، فقالت فيها: "مرحباً، اليوم يوم مميّز بالنسبة لي، فهو عيد ميلاد ليلو، يحفظه الله. أحبّك جداً بطلي الصغير. أتمنى لك حياة سعيدة. قبلاتي". كما قضت باسكال نهاراً مميّزاً برفقة والدتها، ونشرت صورة لها وهي تسبح مع والدتها في مسبح فيلتها في منطقة بعبدات، وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير للكل، أنا هلاء (الآن) مع أحلى ماما بالدني، عم نسبح بالبسين، بالفيلا عندي بالجبل، وبأحلى بلد، وبأحلى طقس بلبنان".

عيد ميلاد زوج نيكول

على حسابها الشخصي، على "تويتر"، كتبت الفنانة نيكول سابا، بمناسبة عيد ميلاد زوجها، يوسف الخال: "كلّ عام وأنت بخير يا عمري، يا حبّي، يا أحلى بابا، يخلّيلي ياك، أنا وبيبي نونيا. بحبك". كما أرفقت المعايدة بصورة تقبّله فيها.

شعر هيفا الأحمر

هيفا وهبي التي اعتادت نشر صور جديدة لها باستمرار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أطلّت على جمهورها عبر "تويتر" بصورة تعكس آخر تقليعة لها، تظهرها بشعر أحمر اللون. هيفاء ارتدت في الصورة فستاناً مكشوف الصدر، واكتفت بالكتابة تحت الصورة كلمة "أحمر" .

أحلام وتلفزيون الواقع

أحلام تشارك "الفانز" في كلّ تحركاتها، حتى بانشغالها بالتحضير للسنة الدراسية، عند دخول أولادها إلى المدارس. لكنّ أحلام التي يعرف عنها عشقها للطبخ، ونشرها لصور مختلفة تعكس هذا العشق بمساعدة زوجها مبارك الهاجري، نشرت أخيراً عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي صورة لهدية، قالت إنها تلقتها من "حماتها"، والدة زوجها، وكانت عبارة عن وجبة كبيرة من المعكرونة والسلطات، حيث كتبت تحتها "منك وفديت أم مبارك الغالية، وصلت المكرونه، وخرب الدايت. الله لايحرمني منك".

ميريام وهوس الموضة

ميريام فارس المهووسة بآخر صيحات الموضة، تعمد بشكل دائم إلى نشر صور لها، تعكس اهتمامها بجمالها وأناقتها. ولكنّها ركّزت في الفترة الأخيرة على نشر صور لها تبرز جمال أظافرها.

هدايا على "تويتر"

آخر الفنانات اللواتي نشرن صور لهنّ على "تويتر"، بدون مكياج، كانت الفنانة هندي صبري، بعد أن سبقها إلى ذلك مجموعة من الفنانات، من أمثال غادة عبد الرازق وشيرين عبد الوهاب وديانا حداد وهيفاء وهبي وأنغام وهبة نور وأخريات.

ـ احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مع أصدقائها المقرّبين بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة، وأهدته ساعة مرصّعة بالذهب والماس، كما قامت بنشر صورة عن المناسبة على حسابها الرسمي، على "تويتر"، مرفقة بعبارة: "كلّ سنة وأنت طيّب ياحبيبي"، بالإضافة إلى صورة أخرى تظهر زوجها، وهو يعتمر باروكة شعر.

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