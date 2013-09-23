لوفيجارو: "الشباب الصومالية" الذراع المسلح لتنظيم القاعدة بالقرن الأفريقى

ألقت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الاثنين الضوء على الخطر الذى تجسده حركة "الشباب" الصومالية التى تمثل الذراع المسلحة لتنظيم القاعدة فى منطقة القرن الأفريقى.وأشارت إلى أن عناصر حركة الشباب انزلقت إلى التطرف المتزايد بعد إرسال مقاتليها للتدريب فى كل من أفغانستان والعراق، حيث اكتسبوا خبرة قبل أن العودة إلى بلادهم ليتحولوا إلى إرهابيين.

وأضافت "لوفيجارو" أنه مع تفجير نيروبى الذى استهدف أحد المراكز التجارية قبل يومين، أقرت حركة الشباب (الصومالية) بانتمائها لتنظيم القاعدة، لافتة إلى أن هجوم نيروبى يحمل كل بصمات الجماعة الإرهابية، من احتجاز للرهائن، إلى الهجمات ضد المدنيين والمصالح الأجنبية، ليس مجرد بكينيا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن إسرائيل تستثمر أموالها فى المركز التجارى المستهدف بنيروبى، مضيفة أن "تدويل" الحركة المسلحة (الشباب) تتعلق بالحرب فى الصومال.

ونقلت "لوفيجارو" عن الباحث جون بيير فيليو المتخصص فى شئون "تنظيم القاعدة" قوله أن كينيا تعد بالنسبة لحركة الشباب "هى هدف مثالي" بعد أن فقد عناصر الحركة معظم قوتها وأقاليمها فى الصومال.وأوضحت أن "الشباب" تستهدف حاليا الدول الداعمة للحكومة الصومالية، حيث قامت بعمليات سابقة فى كل من كينيا وأوغندا.

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