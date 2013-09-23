الشرطة الدينية السعودية تحذر من الأغانى والرقص فى اليوم الوطنى

حذرت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية) بالسعودية من ارتكاب المخالفات الشرعية، كالرقص ورفع صوت الأغانى، أثناء الاحتفال باليوم الوطنى.

ودعا المتحدث الرسمى باسم الهيئة تركى الشليل، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والآداب الشرعية لتخرج المناسبة بالمظهر اللائق الذى يتناسب مع مكانة المملكة، موضحا أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحقيق الأجواء المناسبة، وأن هناك إجراءات نظامية ستقوم باتخاذها إذا لزم الأمر.

ويشهد الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة عادة كثافة كبيرة من المحتفلين الذين تمتلئ بهم ساحات الاحتفال، وتتسبب كثافة أعدادهم فضلا عن حضور الكثيرين من مناطق أخرى ليشهدوا الاحتفال فى العاصمة فى حالات اختناق مرورى بطرق وشوارع الرياض الرئيسية.

وكان عالم دين سعودى شهير انتقد احتفال السعودية باليوم الوطنى الذى يوافق اليوم الاثنين، مؤكدا أن المسلمين ليس لهم من الأعياد إلا عيدى الفطر والأضحى.

وأكد الشيخ عبدالرحمن البراك أن اليوم الوطنى، الذى يوافق الثالث والعشرون من الشهر الحالى، هو يوم عيد، وإن لم يسمَ بذلك ولقب بـ"اليوم"، مشيرا إلى أن المسلمين ليس لهم من أعياد إلا ما شرعه الله من عيدى الفطر والأضحى.

ولفت البراك إلى أن الله أغنى المسلمين بهذين العيدين عما كان يجرى من أعياد الجاهلية.

وكان الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان قد علق على اليوم الوطنى والاحتفال به وقال الجائز هو تخصيص يوم للوطن يناقش فيه إنجازات الوطن وتوعية المواطن والحث على بنائه، أما المحرم شرعا هو الاحتفال فى اليوم الوطنى وإقامة حفلات ومهرجانات، والتعدى على الحرمات من قبل بعض الشباب.

وتحدثت الأنباء عن إغلاق عدد من المراكز التجارية الكبرى بالرياض، اليوم الاثنين، فى ذكرى الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة.

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