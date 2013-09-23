عرض عسكرى حمساوى بإشارات «رابعة» فى حضور «هنية».. و«القسام» تتدرب بالمدفعية على الحدود

كتب : محمد مقلد ومحمد حسن عامر ووكالات منذ 32 دقيقة

شارك ما يقرب من 3 آلاف من مقاتلى كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، فى عرض عسكرى ضخم نظمته الحركة غرب مدينة غزة، أمس الأول، ولوح مقاتلو الحركة بإشارات «رابعة» فى حضور رئيس وزراء حكومة غزة «المُقالة» إسماعيل هنية، ما اعتبرته حركة تمرد غزة محاولة جديدة من «حماس» لاستعراض عضلاتها، بعد سقوط الإخوان، وإرهاب الفلسطينيين. واستعرضت الحركة صاروخ «M 75» محلى الصنع، وسط إطلاق النيران بشكل مكثف فى الهواء، وعقب انتهاء العرض، واصلت «القسام» تدريباتها العسكرية باستخدام المدفعية، والأسلحة الثقيلة على الحدود مع مصر لليلة الثانية. من جانبها، اعتبرت حركة «تمرد غزة»، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن العرض يأتى ضمن مسلسل استعراض العضلات الذى تلجأ إليه «حماس» منذ نشأة الحملة، واستنكرت قائلة: كيف يخرج موسى أبومرزوق ليعتذر لمصر وجيشها، وبعدها يخرج «هنية» فى استعراض عسكرى يلوح المشاركون فيه بإشارة «رابعة» بدل إشارة النصر، ويقول أحد قيادات الاستعراض القسامى لرجال الإعلام إن «القسام» حفرت 1000 نفق جديد باتجاه الأراضى المصرية، فلماذا لم تحفر نفقاً واحداً باتجاه الأراضى المحتلة 48 وتنفذ هجمات ضد إسرائيل؟ وأكدت «تمرد»، فى بيانها أمس: «منذ بدأنا تمردنا ضد (حماس)، تخرج الحركة كل يوم باستعراض عسكرى وتهدر الأموال والسيارات والرصاص».

وأضافت: «أوليست (حماس) حركة مقاومة إسلامية كما تزعم، فواقع الحال يؤكد أنك لو اقتربت من الخط الأخضر فستعتقل من جانب عناصر (حماس)، والحركة كلها خط أخضر بالنسبة لإسرائيل، شريط أمنى لحماية الحدود مثل الشريط الأمنى الذى كانت تحتله فى جنوب لبنان، وأوكلته إلى ميليشيات لحمايتها والدفاع عنها».