أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

عرض عسكرى حمساوى بإشارات «رابعة» فى حضور «هنية».. و«القسام» تتدرب بالمدفعية على الحدود

Google+ Print
عرض عسكرى حمساوى بإشارات «رابعة» فى حضور «هنية».. و«القسام» تتدرب بالمدفعية على الحدود عرض عسكرى حمساوى بإشارات «رابعة» فى حضور «هنية».. و«القسام» تتدرب بالمدفعية على الحدود

كتب : محمد مقلد ومحمد حسن عامر ووكالات منذ 32 دقيقة

شارك ما يقرب من 3 آلاف من مقاتلى كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، فى عرض عسكرى ضخم نظمته الحركة غرب مدينة غزة، أمس الأول، ولوح مقاتلو الحركة بإشارات «رابعة» فى حضور رئيس وزراء حكومة غزة «المُقالة» إسماعيل هنية، ما اعتبرته حركة تمرد غزة محاولة جديدة من «حماس» لاستعراض عضلاتها، بعد سقوط الإخوان، وإرهاب الفلسطينيين. واستعرضت الحركة صاروخ «M 75» محلى الصنع، وسط إطلاق النيران بشكل مكثف فى الهواء، وعقب انتهاء العرض، واصلت «القسام» تدريباتها العسكرية باستخدام المدفعية، والأسلحة الثقيلة على الحدود مع لليلة الثانية. من جانبها، اعتبرت حركة «تمرد غزة»، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن العرض يأتى ضمن مسلسل استعراض العضلات الذى تلجأ إليه «حماس» منذ نشأة الحملة، واستنكرت قائلة: كيف يخرج موسى أبومرزوق ليعتذر لمصر وجيشها، وبعدها يخرج «هنية» فى استعراض عسكرى يلوح المشاركون فيه بإشارة «رابعة» بدل إشارة النصر، ويقول أحد قيادات الاستعراض القسامى لرجال الإعلام إن «القسام» حفرت 1000 نفق جديد باتجاه الأراضى المصرية، فلماذا لم تحفر نفقاً واحداً باتجاه الأراضى المحتلة 48 وتنفذ هجمات ضد إسرائيل؟ وأكدت «تمرد»، فى بيانها أمس: «منذ بدأنا تمردنا ضد (حماس)، تخرج الحركة كل يوم باستعراض عسكرى وتهدر الأموال والسيارات والرصاص».

وأضافت: «أوليست (حماس) حركة مقاومة إسلامية كما تزعم، فواقع الحال يؤكد أنك لو اقتربت من الخط الأخضر فستعتقل من جانب عناصر (حماس)، والحركة كلها خط أخضر بالنسبة لإسرائيل، شريط أمنى لحماية الحدود مثل الشريط الأمنى الذى كانت تحتله فى جنوب لبنان، وأوكلته إلى ميليشيات لحمايتها والدفاع عنها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"