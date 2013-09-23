راعى المصالحة بين «النهضة» والمعارضة التونسية يدعو للتظاهر ضد «الإخوان»

كتب : محمد حسن عامر منذ 20 دقيقة

قالت مصادر بالاتحاد العام التونسى للشغل: إن «الهيئة الإدارية للاتحاد دعت إلى مسيرات شعبية فى كل الولايات تُتوّج بعدها بمسيرة وطنية كبرى للضغط على حركة النهضة، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، لإجبارها على القبول بخارطة الطريق التى قدمها الاتحاد والمنظمات الأربع الراعية للحوار الوطنى، للخروج من الأزمة السياسية الحالية». وقال أحمد الصديق، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، لـ«الوطن»، إن «هناك محادثات بين أطراف المعارضة لتحديد موعد لاجتماع الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ لبحث الخطوات التى سيجرى اتخاذها، وخاصة بعد دعوة الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إلى مسيرات». وأضاف: «اجتماع الجبهة سيناقش التنسيق للتحركات المدنية السلمية الممكنة للتصعيد، لفرض حلول الأزمة على النهضة.