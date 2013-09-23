سقوط تشكيل عصابي قام بسرقة سيارة محملة بكابلات كهربائية بدمياط

تلقى ضباط مركز شرطة دمياط بلاغًا من “محمد بهجت عبد الغفار عبد الباري” 47 سنة، سائق و مقيم بشرمساح دائرة مركز الزرقا، بقيام أشخاص مجهولين بسرقة السيارة قيادته رقم “ط د ر 2936″ بالمقطورة الخاصة بها رقم “ط ع ب 1467″، و محمل عليها كابلات كهر بائية ومبلغ مالي تحت تهديد السلاح الناري، و ذلك أثناء سيره بالسيارة على الطريق الدولى بناحية كوبرى البستان دائرة المركز.

انتقل الى موقع البلاغ الرائد “حسين القندقلى” و ضباط وحدة مباحث المركز وقوة من الشرطة السريين إلى مكان البلاغ، و تم تنشيط الطريق الدولي وعمل عدة أكمنة متفرقة بدائرة المركز، حيث تم ضبط السيارة المذكورة بناحية قرية العدلية دائرة المركز قيادة “احمد احمد .ع” 25 سنة سائق ومقيم بمساكن ناصر بور سعيد، و برفقته “عصام علاء الدين .ج” 22 سنة عاطل ومقيم بالزهور بورسعيد.

كما تم ضبط “عادل عدلى عبد السلام .ع” 32 سنة تاجر و مقيم باب الحرس دائرة مركز دمياط، و “رجب صديق مبروك .ع” 28 سنة نجار ومقيم باب الحرس دائرة مركز دمياط، و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع كلاً من: ”إبراهيم إبراهيم على .ا” و شهرته “إبراهيم البدرى” 21 سنة عاطل، و “تامر مسعد .س” 27 سنة تباع، و “عمر محمد .م” 35 سنة عامل، و مقيمون بالزهور بورسعيد.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقى المتهمين.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 16353 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2013.