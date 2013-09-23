مستشارو وزير التعليم يشيدون بمدارس الفيوم في زيارة مفاجئة

أعرب عدد من مستشارى وزير التعليم عن سعادتهم بمستوى مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية خاصة الحكومية التى تنافس المدارس الخاصة بل تتفوق عليها احيانا.

و كان الدكتور “علاء السيد عبد الفتاح” مستشار الوزير للتطوير والجودة، واللواء “نبيل احمد عامر” مستشار الوزير لتنمية الموارد، والمستشار “احمد السيسى” قد قاموا مساء امس بزيارة مفاجئة الى مدارس ادارة شرق الفيوم التعليمية، رافقهم خلال الزيارة “محمد ماجد” امام مدير عام الادارة.

و قاموا بزيارة مدرسة المستقبل التجريبى لغات بدمو ومدرسة منارة الاندلس الخاصة ومدرسة الشهيد ياسر كمال تمام الابتدائية ومدرسة المسلة الاعدادية واطلعوا على قاعات التدريب الجديدة التى قامت ادارة شرق الفيوم باعدادها بالجهود الذاتية.

وأكد مستشار الوزير للجودة ان المدارس الحاصلة على الجودة سيكون لها مكانة خاصة وتكريم خاص فى الوزارة وطالب بضرورة سعى جميع المدارس للحصول على الجودة.

وقد أعرب مدير عام إدارة شرق الفيوم عن سعادته بزيارة وفد الوزارة وابدى ترحيبه بهم وبزيارتهم فى اى وقت مؤكدا على ان مدارس المحافظة تشهد تطورا كبيرا سواء فى الانشاءات او فى مستوى الطلاب مع تقعيل الكثير من المشاريع العلاجية التى تستهدف رفع المستوى التعليمى للطلاب.