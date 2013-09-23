أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مستشارو وزير التعليم يشيدون بمدارس الفيوم في زيارة مفاجئة

Google+ Print
مستشارو وزير التعليم يشيدون بمدارس الفيوم في زيارة مفاجئة مستشارو وزير التعليم يشيدون بمدارس الفيوم في زيارة مفاجئة

محمد ماجد امام مدير عام ادارة شرق الفيوم

أعرب عدد من مستشارى وزير التعليم عن سعادتهم بمستوى مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية خاصة الحكومية التى تنافس المدارس الخاصة بل تتفوق عليها احيانا.

و كان الدكتور “علاء السيد عبد الفتاح” مستشار الوزير للتطوير والجودة، واللواء “نبيل احمد عامر” مستشار الوزير لتنمية الموارد، والمستشار “احمد السيسى” قد قاموا مساء امس بزيارة مفاجئة الى مدارس ادارة شرق الفيوم التعليمية، رافقهم خلال الزيارة “محمد ماجد” امام مدير عام الادارة.

و قاموا بزيارة مدرسة المستقبل التجريبى لغات بدمو ومدرسة منارة الاندلس الخاصة ومدرسة الشهيد ياسر كمال تمام الابتدائية ومدرسة المسلة الاعدادية واطلعوا على قاعات التدريب الجديدة التى قامت ادارة شرق الفيوم باعدادها بالجهود الذاتية.

وأكد مستشار الوزير للجودة ان المدارس الحاصلة على الجودة سيكون لها مكانة خاصة وتكريم خاص فى الوزارة وطالب بضرورة سعى جميع المدارس للحصول على الجودة.

وقد أعرب مدير عام إدارة شرق الفيوم عن سعادته بزيارة وفد الوزارة وابدى ترحيبه بهم وبزيارتهم فى اى وقت مؤكدا على ان مدارس المحافظة تشهد تطورا كبيرا سواء فى الانشاءات او فى مستوى الطلاب مع تقعيل الكثير من المشاريع العلاجية التى تستهدف رفع المستوى التعليمى للطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا