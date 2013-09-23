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رئيس جامعة النهضة ببنى سويف: إلغاء المستوى الرفيع يقضى على المبدعين

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رئيس جامعة النهضة ببنى سويف: إلغاء المستوى الرفيع يقضى على المبدعين رئيس جامعة النهضة ببنى سويف: إلغاء المستوى الرفيع يقضى على المبدعين

نتقد الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، قرار وزير التعليم بإلغاء مواد المستوى الرفيع، ووصفه بالقرار المفاجئ والصادم، وأنه نموذج للتهريج، حيث كان على الوزير قبل إصدار هذا القرار، أخذ رأى ذوى الشأن و الخبرة، فإذا كان أخذ برأيهم كانوا شرحوا له أهمية مواد المستوى الرفيع، فى أنها فرصة للتفوق، وإبراز مواهب الطلاب، سواء فى الرياضيات أو غيرها من المواد.

وقال عفيفى إن الجامعات تحتاج طلابا متميزين من الثانوية، وإلغاء المستوى الرفيع معناه، أننا لا نريد المفكرين أو المبدعين، و هذا لا يظهر إلا من خلال مادة للمستوى الرفيع، التى تميز المجتهد عن ذلك الذى يحفظ الكتاب.

وأضاف أن الاهتمام بالمبدعين هو سر تقدم المجتمعات الغربية، لذلك يجب أن نهتم بتنمية روح الإبداع والابتكار العلمى و التقنى لدى الموهوبين، بدلاً من أن نحاربهم.
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