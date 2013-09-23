أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تتضامن مع كينيا وتدعو العالم للوقوف فى وجه "الإرهاب"

Google+ Print
الإمارات تتضامن مع كينيا وتدعو العالم للوقوف فى وجه "الإرهاب" الإمارات تتضامن مع كينيا وتدعو العالم للوقوف فى وجه "الإرهاب"

أدانت الإمارات "الهجوم الإرهابى الإجرامى" الذى استهدف مركزاً للتسوق بالعاصمة الكينية نيروبى، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان مساء الأحد، إنها تدين "الهجوم الإرهابى الإجرامى الذى أودى بحياة 59 شخصاً وأصاب العشرات من الأبرياء الكينيين والأجانب بجراح".

وأعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات حكومة وشعباً مع جمهورية كينيا ووقوفها إلى جانبها فى مواجهة هذا العمل الإجرامى الجبان"، ودعت دول العالم إلى "الوقوف فى وجه الإرهاب ومكافحته واجتثاثه بكل أبعاده مهما كان مصدره ودوافعه".

وعبرت الإمارات "عن خالص تعازيها لأسر وذوى ضحايا هذا العمل الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365