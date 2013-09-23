الإمارات تتضامن مع كينيا وتدعو العالم للوقوف فى وجه "الإرهاب"

أدانت الإمارات "الهجوم الإرهابى الإجرامى" الذى استهدف مركزاً للتسوق بالعاصمة الكينية نيروبى، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان مساء الأحد، إنها تدين "الهجوم الإرهابى الإجرامى الذى أودى بحياة 59 شخصاً وأصاب العشرات من الأبرياء الكينيين والأجانب بجراح".

وأعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات حكومة وشعباً مع جمهورية كينيا ووقوفها إلى جانبها فى مواجهة هذا العمل الإجرامى الجبان"، ودعت دول العالم إلى "الوقوف فى وجه الإرهاب ومكافحته واجتثاثه بكل أبعاده مهما كان مصدره ودوافعه".

وعبرت الإمارات "عن خالص تعازيها لأسر وذوى ضحايا هذا العمل الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".