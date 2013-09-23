80 قتيلا حصيلة مجازر الأسد بالأمس بينهم 7 أطفال و6 نساء

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 80 شخصاً من بينهم 7 أطفال و6 نساء، فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدان السورية.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الأحد، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 29 شخصا فى ضواحى العاصمة دمشق، و19 فى حلب، و15 فى إدلب، و7 فى دير الزور، و4 فى درعا، و2 فى حمص، و2 فى اللاذقية، وشخص واحد فى الرقة، وآخر فى حماة.

وأضافت الشبكة أن اشتباكات وقعت فى مدينة إدلب، بين مجموعة تابعة للجيش السورى الحر، وعناصر مقربة من تنظيم القاعدة، أدت إلى مقتل 13 شخصا من العناصر المقربة من القاعدة بينهم قائد، إضافة إلى مقتل 6 أشخاص من قوات الجيش السورى الحر.