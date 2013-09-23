الإعصار”يوساجي” يتسبب فى مصرع 25 شخصا في “قوانغدونغ” جنوبي الصين

قالت سلطات الشئون المدنية في مقاطعة”قوانغدونغ” جنوبي الصين اليوم أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم حتى صباح اليوم نتيجة الإعصار”يوساجي” الذي ضرب المقاطعة الصينية.

وأوضح مكتب الشئون المدنية المحلي، أن أكثر من 56ر3 مليون شخص تأثروا بسبب الإعصار الذي ضرب قوانغدونغ، كما تم نقل نحو 226 ألف آخرين، فيما دمر الإعصار 7100 منزل متسببا بأضرار اقتصادية مباشرة وخسائر تقدر بنحو 24ر3 مليار يوان (5ر529 مليون دولار أمريكي).

وأضافت اللجنة الوطنية لتخفيف من الكوارث ووزارة الشؤون المدنية، إنه تم ارسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربها الأعصار يوساجي للقيام بأعمال الإغاثة بعد أن ضرب الإعصار المنطقة ليلة الأحد، فيما توجهت فرق أخري من قوانغدونغ للمناطق المتضررة.

أ ش أ