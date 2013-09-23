"المصل واللقاح" تسعى لتطوير خطوط الإنتاج بجزء من المنحة الإماراتية

أكد الدكتور رائد شكرى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "المصل واللقاح فاكسيرا"، أن الشركة تعد حاليا دراسات الجدوى اللازمة حول مشروع تطوير خطوط إنتاج الشركة، بهدف الحصول على جزء من المنحة المقدمة للحكومة المصرية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تصل لما يقرب من 85 مليون جنيه.

وأضاف شكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة نجاح الشركة فى الحصول على جزء من تلك المنحة، فإنها ستخصص بالكامل لتطوير خطوط الإنتاج بالشركة، بهدف رفع نسبة تغطية الشركة لاحتياجات مصر من الأمصال واللقاحات من أقل من 10% كما هو الوضع الحالى، إلى 80%، على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة خطوط الإنتاج بالشركة بشكل متدرج فى مدة أقصاها 13 شهرا منذ بدء عملية التطوير.

وفيما يتعلق بدور وزارة الصحة لتطوير الشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات: الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان "بتحارب معانا" من أجل حصول الشركة على جزء من المنحة، وذلك لأن المصل واللقاح تعد الشركة المصرية الوطنية الوحيدة التى تنتج الأمصال واللقاحات.

وشدد شكرى على ضرورة إتاحة الفرصة للشركة لتوفير احتياجات مصر منها، بدلا من استيراد النسبة الأكبر منها من الخارج، كما أكد على عدم وجود نقص حاليا فى أى نوع من الأمصال.

كانت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، قد رشحت شركة المصل واللقاح للحصول على جزء من المنحة المقدمة للحكومة المصرية، وقد أعقب ذلك زيارات للشركة من قبل مسئولون بوزارة الصحة وممثلين من الجانب الإماراتى للاطلاع على المشروعات التى من المقرر تنفيذها عند الحصول على المنحة.