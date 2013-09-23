اليوم..الإعلان عن تطبيق جزيئات الذهب النانومترية لعلاج السرطان بمصر

يجرى اليوم الاثنين الإعلان عن بدء تطبيق جزيئات الذهب النانومترية فى علاج مرضى السرطان بمصر، خلال مؤتمر صحفى بالمركز القومى للبحوث.

يشارك فى المؤتمر كل من الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز، والعالم المصرى الدكتور مصطفى السيد رئيس الفريق البحثى للمشروع، والدكتور حسين خالد رئيس المعهد القومى للأورام السابق والمشرف على المشروع بالمعهد.

وصرح شعلان بأن التجارب التى أجريت على علاج السرطان باستخدام جزئيات الذهب النانومترية بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، حيث توصل إلى تلك الطريقة العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد، وتم تشكيل فريق بحثى برئاسته، وعضوية لفيف من الباحثين بالمركز، وأجريت تجارب عملية مستفيضة، وعندما نجح الفريق فى التغلب على الآثار الجانبية لهذا العلاج، تم الاتفاق مع المعهد القومى للأورام على بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان.

وأضاف أنه سيسبق عقد المؤتمر الصحفى عقد اجتماع مغلق مع الدكتور مصطفى السيد، والدكتور حسين خالد، حيث تلقى المركز موافقة معهد الأورام على بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان مع بعض التحفظات.

وأشار شعلان إلى أن التجارب المعملية أكدت فاعلية هذا العلاج فى إيقاف نمو الخلايا السرطانية، وعدم وجود آثار جانبية لهذا العلاج على وظائف وأعضاء الجسم التى تتخلص منها بعد فترة محددة باستثناء الطحال الذى يتخلص من تلك الآثار بعد مدة أطول.

>