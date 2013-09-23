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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة: توقع جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مشترك مع المركز الإسلامى لتنمية التجارة، بهدف تحقيق التعاون والعمل المشترك فى كافة مجالات التجارة والاستثمار.

القاهرة: يشارك المجلس القومى للمرأة فى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، وذلك سعيا من المجلس إلى تضمين المواد الخاصة بالمرأة والأسرة فى الدستور.

القاهرة: تبدأ أعمال الدورة الثالثة لمهرجان "من فات قديمه تاه" للحرف اليدوية والمقام فى بيت السنارى بحى السيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية، بمشاركة سفارة الهند بالقاهرة لأول مرة فى المهرجان الذى يستمر لمدة ثمانية أيام.

الإسكندرية: ينظم مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية لقاء ثقافيا يشارك فيه نخبة من الشعراء والأدباء تحت عنوان "كل القصائد والأغانى ".

طهران: تتسلم إيران بشكل مؤقت أول وحدة من مفاعل "بوشهر" النووى البالغ قدرتها ألف ميجاوات"، والتى تظل تحت ضمانة الجانب الروسى خلال عملية التشغيل المؤقتة التى تستمر عامين.
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