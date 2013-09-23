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المواد البترولية تعرض توصيل أسطوانات البوتاجاز دليفرى بـ١٠جنيهات

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المواد البترولية تعرض توصيل أسطوانات البوتاجاز دليفرى بـ١٠جنيهات المواد البترولية تعرض توصيل أسطوانات البوتاجاز دليفرى بـ١٠جنيهات

قرر أعضاء شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حسام عرفات، رفع مطالبهم لوزير والتجارة الداخلية خلال الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل، بالموافقة على توزيع أسطوانات البوتاجاز للمنازل (دليفرى) بسعر ١٠ جنيهات على أن يكون سعر الأسطوانة ٨ جنيهات والتوصيل جنيهان.

وقال حسام عرفات، فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش اجتماع الشعبة اليوم، إن ما تردد ببيع أسطوانات البوتاجاز للمنازل من ٢ إلى ٥ جنيهات كخدمة توصيل لم يتم ذكره خلال اجتماع وزير التموين مع أعضاء الشعبة الأسبوع الماضى، وإن الشعبة لم توافق على هذا السعر، وإنما الموافقة المبدئية ستكون جنيهان كما تم اقتراحه من الشعبة.

وأشار عرفات إلى إن الاجتماع المقبل مع وزير التموين المقرر الاثنين المقبل سيحسم قرار تكاليف النقل، والتى لن يقبل تجار المستودعات بأكثر من جنيهين ليكون إجمالى الأسطوانة ١٠ جنيهات.

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مصر 365

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