انتهاء أعمال التطوير باستاد أسوان الرياضى نوفمبر القادم

أعلن اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، انتهاء أعمال التطوير باستاد أسوان الرياضى فى نهاية شهر نوفمبر القادم، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، حيث سيكون الاستاد جاهزاً لاستقبال أى مباريات محلية أو دولية سواء كانت للمنتخب القومى أو للفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية المختلفة.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى قام بها محافظ أسوان لمتابعة أعمال التطوير بالاستاد، التى تم إنهاء 75% منها، شملت التوسع فى مدرجات الجماهير لتسع 13 ألف متفرج، بدلاً من 8400 فقط ومن خلال كراسى فيبر مرقمة طبقاً لاشتراطات الفيفا، مع تطوير 4 وحدات خلع ملابس للاعبين وعمل وحدة طب رياضى ومركز إعلام، بجانب شاشة عرض النتائج وأبراج كهربائية، مع تغيير أرضية الملعب الفرعى وشبكات المياه، بجانب تطوير البنية الأساسية وإنشاء محلات تجارية بالسور الشرقى للاستاد، بحيث يتم توجيه إيراداتها فى صيانة المنشآت الرياضية المختلفة داخل الاستاد، مشيراً إلى أنه جار إنهاء أعمال التشطيبات النهائية والتى تشمل غرفة تحكم للكاميرات والإضاءة الخاصة بالملعب، وأيضاً دورات المياه العمومية المنتشرة أسفل مدرجات الاستاد وهى 5 للسيدات و11 للرجال، كما تم تزويد الاستاد بـ47 كاميرا مراقبة، وأيضاً تم تجهيز قاعة للأستوديو التحليلى أثناء نقل المباريات على الهواء مباشرة، مع توفير أماكن مخصصة للصحفيين والمعلقين الرياضيين.

ومن جانبه صرح هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أنه تمت الموافقة على تثبيت 341 عامل مؤقت بموازنة مديرية الشباب والرياضة للعام المالى 2012-2013، منهم 44 من العمال التابعين لوزارة الدولة للرياضة، و297 تابعا لوزارة الدولة للشباب بمختلف المجموعات والمسميات الوظيفية، وذلك طبقاً لكتاب التنظيم والإدارة رقم 1039 لسنة 2013، لافتاً إلى أن الوظائف المختلفة تشمل أخصائى شباب ورياضة، ومحاسب، وباحث التنمية الإدارية وباحث قانونى وأخصائى تطبيق نظم ولوائح، وأخصائى علاقات عامة وكاتب شئون عاملين، وكاتب شئون مالية، وفنى منشآت وتجهيزات، وفنى شباب وزراعة وتغذية وعامل تخطيط ملاعب ومعاون خدمة، وذلك بالهيئات الشبابية والأندية الرياضية بكافة أنحاء المحافظة، وأوضح هانى رشدى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحرير عقود لباقى العمالة المؤقتة لمن يكمل 3 سنوات، وتحويلهم إلى الباب الأول تمهيداً لتثبيتهم كعمالة دائمة، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار إنجازات ثورة يناير حيث تسعى الدولة لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب فى الجهاز الإدارى بالدولة، وتثبيت العمالة المؤقتة الخاصة بوزارتى الدولة للشباب والرياضة.