«صحة دبي» تطلق حملة للتوعية بأمراض البروستاتا

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، بالتعاون مع شعبة المسالك البولية بجمعية الإمارات الطبية، وبدعم من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، حملة واسعة للتوعية بأمراض البروستاتا تستمر حتى الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن، المدير الطبي لمستشفى دبي، أهمية الحملة التي تهدف الى نشر الوعي والمعرفة الصحية بين افراد المجتمع حول امراض البروستاتا مشيدا بالجهود التي يقوم بها قسم المسالك البولية بمستشفى دبي بالتعاون مع جمعية الامارات الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية لإنجاح فعاليات هذه الحملة التي يقوم عليها كادر طبي متخصص من الأطباء للاجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور طوال أيام الحملة.

وأكد عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الحرص الذي توليه الجائزة لدعم كافة الانشطة والفعاليات الطبية التي من شأنها رفع الوعي الصحي لدى افراد المجتمع وتعزيز الجانب الوقائي لتفادي الاصابة بالأمراض المختلفة ومضاعفاتها السلبية على الفرد والمجتمع والمؤسسات الصحية بشكل عام.

مشاكل

وبدوره أوضح الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس شعبة المسالك البولية بجمعية الإمارات الطبية أن سرطان البروستاتا يعد من أهم المشاكل الصحية التي تواجه الذكور حيث يتميز ببطء الانتشار وانحسار حدوثه في العقد السادس من العمر مشيرا الى اهمية التفرقة بين الأمراض الأخرى التي تصيب البروستاتا مثل الالتهابات البكتيرية واللابكتيرية والتضخم الحميد الذي هو تغير فسيولوجي مصاحب لمراحل عمرية معينة.

واشار الدكتور الزرعوني الى امراض البروستاتا بالالتهابات والتضخم وسرطان البروستاتا الى امراض البروستاتا المتمثلة بالالتهابات والتضخم وسرطان البروستاتا.

مشيرا الى أعراض التهاب البروستاتا المتمثلة في الألم أو الحرقة أثناء التبول، والإحساس بالحاجة للتبول بشكل متكرر، وألم الخصيتين، وآلام المعي المستقيم، وآلام أسفل الظهر وأسفل البطن، والمشاكل الجنسية مشيرا الى اهمية الحفاظ على البروستاتا التي تلعب دورا أساسيا في صحة الرجل الانجابية والجنسية مما تؤثر تأثيرا مباشرا على الحالة البدنية والنفسية للرجل.

توعية

وقال الدكتور فريبـرز باقري متخصص جراحة المسالك البولية بمستشفى دبي: إن الحملة التي ستستمر طوال الاسبوع الجاري بمستشفى دبي ومستشفى حتا ومراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة لهيئة الصحة وعيادة شرطة دبي تتضمن العديد من محاضرات التوعية بامراض البروستاتا والموجهة لأفراد المجتمع بشكل عام وللعاملين في القطاع الطبي والمتخصصين في مجال المسالك البولية.

واوضح الدكتور باقري أن فعاليات الحملة ستتضمن اجراء الفحص الطبي الشامل مجاناً بمستشفى دبي للراغبين في الكشف المبكر عن أمراض البروستاتا، وتوزيع الكتيبات والبروشورات الهادفة الى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر لأمراض البروستاتا للمساهمة في زيادة نسب الشفاء الكامل للمرضى، والتأكيد على اهمية اتباع النظم الغذائية الصحيحة لرفع المناعة للوقاية من هذه الامراض وتعريف المجتمع بالعادات والسلوكيات والمعلومات الصحية التي تساهم في تفادي امراض البروستات وخاصة السرطان الذي يعتبر من أخطر أنواع الأورام وأكثرها انتشارا بين الرجال.

ولفت الدكتور باقري الى أسباب الاصابة بسرطان البروستاتا والمتمثلة في العوامل الوراثية والعوامل الهرمونية، وتقدم العمر، وكثرة تناول الدهون الحيوانية، وقلة تناول الخضروات والفواكة، مشيرا الى عدم وجود طريقة واضحة للوقاية من سرطان البروستاتا لكن التشخيص المبكر هو أنسب طريقة للعلاج، إضافة الى إجراء الفحص الطبي الدوري وتقليل تناول الدهون وتجنب السمنة وممارسة الرياضة بشكل مستمر.

يوم عملي

قال الدكتور ياسر فرحات متخصص المسالك البولية بمستشفى دبي: إن الحملة تضمنت تنظيم يوم علمي للأطباء المتخصصين في مجال أمراض المسالك البولية حضره أكثر من 70 طبيباً من القطاعين العام والخاص بدبي حيث تم استضافة طبيبين عالميين من خارج الدولة.