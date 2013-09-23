مناقشة السياسات المالية للجهات الاتحادية المستقلة غير الربحية

ناقش المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه الذي عقد أمس بقصر الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس لائحة السياسات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية المستقلة غير الربحية المقدمة من وزارة المالية والتي تأتي ضمن سياسة الحكومة الاتحادية لتطوير النظام المالي ومراجعة التشريعات المالية لرفع وتوحيد الأداء المالي الحكومي، وزيادة كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام.

وسوف يترتب على تطبيق اللائحة بعد اقرارها وجود لائحة موحدة للسياسات المالية والمحاسبية تطبق من قبل الجهات الاتحادية المستقلة غير الربحية، وسوف يتم تطوير اللائحة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

كما ناقش المجلس آلية تنفيذ الوثيقة الوطنية المطورة لمنهج التربية الوطنية والتي من المقرر تطبيقها على طلبة التعليم العام والتعليم الخاص في الدولة من صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، والتي تهدف إلى تنشئة جيل متمسك بوطنه، يعمل بوعي من أجل رفعته، ويكون جيلاً صالحًا قولاً وفعلاً، من خلال منهاج وكتب دراسية مطورة تحتوي على عدد من المعارف والأنشطة والمهارات التطبيقية، والقيم الوطنية والاجتماعية للدولة.

واطلع المجلس على تقرير مقدم من وزارة التربية والتعليم بشأن الاجراءات المتخذة لدعم التغذية الصحية للطلاب في المدارس الحكومية، بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان التغذية السليمة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بين طلاب المدارس.

كما ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن " سياسة وزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي"، وتوصية المجلس الوطني الاتحادي حول "سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها".

واطلع المجلس الوزاري للخدمات على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2012، وتقرير بشأن الحسابات الختامية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وتقرير آخر بشأن الحسابات الختامية لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2012.

و ناقش المجلس أيضا مجموعة من المقترحات والتوصيات واطلع على عدد من القوانين واللوائح والتقارير واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

استقبال

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه في قصر الرئاسة أمس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالمملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.