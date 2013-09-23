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الأربعاء.. انعقاد الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب وتركيا

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الأربعاء.. انعقاد الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب وتركيا الأربعاء.. انعقاد الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب وتركيا

أعلنت جامعة الدول العربية عن انعقاد الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وتركيا، الأربعاء المقبل، بمدينة ميرسين التركية.

وذكر بيان صحفى للجامعة يوم الأحد، أن الاجتماع يأتى فى إطار تفعيل البرنامج التنفيذى لاستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربى - التركى للأعوام 2012-2015، وتنفيذًا لمبادرة الرباط في 16 نوفمبر 2012 من أجل شراكة عربية – تركية شاملة ومستديمة، وتنفيذًا للفقرة (32) من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس لمنتدى التعاون العربي- التركي على مستوى وزراء الخارجية، والذى عقد بإسطنبول 2013.

وأضاف البيان، أن الاجتماع الوزارى سيعقد بمشاركة عدد من الوزراء كمتحدثين بشأن مجالات التعاون في عدد من الموضوعات ذات الطابع والاهتمام المشترك من تسهيل وتشجيع التجارة، مرورًا بجولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة التفضيلية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيتناول الاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلي التركيز على كيفية تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية العربية – التركية المشتركة في هذه المجالات، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأزمات الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم لتفعيل التعاون المشترك.

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مصر 365