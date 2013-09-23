مصدر جزائرى: فرنسا تعرقل انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية

ذكر مصدر من وزارة التجارة الجزائرية- رفض الكشف عن هويته- أن فرنسا تعرقل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن التحضير يجرى على قدم وساق، استعداداً للجولة الـ12 من المفاوضات المقررة فى نوفمبر القادم.

وقال المصدر فى تصريحات له اليوم، إن هذه العراقيل سببها اتفاق البلدين على إعادة تأسيس اتفاقية شاملة للتبادل التجارى الحر بين الاتحاد الأوروبى والجزائر، حيث أعيد تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية الاقتصادية المشتركة بصيغة جديدة مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهى الصيغة التى ليست فى مصلحة الفرنسيين فى حالة دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.

وأضاف المصدر - وهو من ضمن ممثلى الجزائر فى مفاوضات نوفمبر- أن الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المشرفة على هذه الجولة طلبت من الجزائر تقديم وثائق حديثة خلال الاجتماع لتوضيح نظامها التجارى كما طالبتها بالرد على الأسئلة التى طرحتها الدول الأعضاء فى الجولة الأخيرة التى عقدت فى شهر أبريل الماضى، كما طالبتها بتقديم ملحق تقرير عن القوانين المشرعة التى أدخلتها على نظامها الاقتصادى لملائمته مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

وأكد المصدر نفسه، أن فرنسا تروج لعقبات الاستثمار فى الجزائر من أجل عرقلة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، كما تروج لمطالب بفتح حصة فى رأس المال الأجنبى فى الشركات المختلطة إلى أكثر من 49% كما دعت فرنسا دول شرق آسيا إلى مطالبة الجزائر ترك سياسة دعم السلع المحلية الموجهة نحو التصدير وخفض الضرائب وإلغاء تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالأدوية جينية واصفاً هذه الشروط بالتعجيزية تتعلق بمواقف سيادية لا يمكن للجزائر أن تتخلى عنها.