جنرال إلكتريك الأميركية تفوز بصفقة تفوق مليارى دولار بالجزائر

أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية (سونلغاز) الأحد أنها منحت صفقة تزويدها بتجهيزات توليد الكهرباء، بقيمة 2,2 مليار دولار لجنرال إلكتريك الأمريكية.

وصرح المدير التنفيذى لشركة "سونلغاز" نور الدين بوطرفة للإذاعة الجزائرية أن "جنرال إلكتريك فازت بصفقة بيع توربينات، بقدرة توليد 8400 ميجا واط، وبكلفة 2,2 مليار دولار".

وتخطط الجزائر لبناء ست محطات لتوليد الكهرباء فى 2017 تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 1200 و1600 ميجا واط لكل واحدة.

كما أعلن بوطرفة أن سونلغاز ستوقع اتفاق شراكة مع العملاق الأميركى لاستثمار 200 مليون دولار، لبناء مركب لإنتاج التوربينات محليا ابتداء من 2017.

وسينتج المصنع المملوك بنسبة 51% للشركة الجزائرية و49% لجنرال إلكتريك من ست إلى ثمانى توربينات سنويا "ما يكفى لتلبية الطلب الجزائرى"، بحسب بوطرفة.

ويهدف اتفاق الشراكة مع جنرال إلكتريك إلى رفع قدرات إنتاج الكهرباء بالجزائر، ووضع حد للانقطاعات المتكررة، خاصة فى فصل الصيف، الذى يزيد فيه الطلب بسبب استخدام مكيفات الهواء.