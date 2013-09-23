وكيلة التربية والتعليم بالغربية: خريطة الوزارة تضم حلايب وشلاتين

نفت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ما قاله سامى الشافعى عضو اللجنة النقابية للمعلمين بطنطا، إن خريطة التربية الوطنية الخاصة بخريطة مصر، لا تضم خريطة حلايب وشلاتين، وأنه حاول مراجعة ذلك مع المسئولين، ولكنهم تجاهلوه، بالإضافة إلى أنه غير متخصص.

وأكدت وكيل الوزارة.. أثناء حديثها لبرنامج "السادة المحترمون" مع الإعلامى وليد الحسينى على أنه يتم مراجعة أى كتاب، خاصة المتعلق بالتربية الوطنية، وأن حلايب وشلاتين موجودتان بخريطة مصر، وأن الشافعى قام بإنزال خريطتين على صفحة التواصل الاجتماعى من عنده، وليس من خريطة الموقع الخاص بالوزارة.

وقالت إن الاتهام لا أساس له من الصحة، وأن الخريطة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالغربية التى على موقع وزارة التربية والتعليم بالغربية، بها مناهج كتب التربية الوطنية، والتى تضم الخرائط التى تضم حلايب وشلاتين.

وأضافت أنه تم إحالة سامى الشافعى للشئون القانونية، لأنه لا يصح أن يقول ما قاله على صفحات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أنه عضو نقابى وأغلب النقابة ينتمون لجماعة الإخوان، كما أكدت على أنه لم يحاول تأكيد ذلك بالاتصال بها، ورد الشافعى بأن وكيلة الوزارة لا تقول الحقيقة، وأن خريطة مصر لا تحتاج إلى متخصص.