أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيلة التربية والتعليم بالغربية: خريطة الوزارة تضم حلايب وشلاتين

Google+ Print
وكيلة التربية والتعليم بالغربية: خريطة الوزارة تضم حلايب وشلاتين وكيلة التربية والتعليم بالغربية: خريطة الوزارة تضم حلايب وشلاتين

نفت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ما قاله سامى الشافعى عضو اللجنة النقابية للمعلمين بطنطا، إن خريطة التربية الوطنية الخاصة بخريطة ، لا تضم خريطة حلايب وشلاتين، وأنه حاول مراجعة ذلك مع المسئولين، ولكنهم تجاهلوه، بالإضافة إلى أنه غير متخصص.

وأكدت وكيل الوزارة.. أثناء حديثها لبرنامج "السادة المحترمون" مع الإعلامى وليد الحسينى على أنه يتم مراجعة أى كتاب، خاصة المتعلق بالتربية الوطنية، وأن حلايب وشلاتين موجودتان بخريطة مصر، وأن الشافعى قام بإنزال خريطتين على صفحة التواصل الاجتماعى من عنده، وليس من خريطة الموقع الخاص بالوزارة.

وقالت إن الاتهام لا أساس له من الصحة، وأن الخريطة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالغربية التى على موقع وزارة التربية والتعليم بالغربية، بها مناهج كتب التربية الوطنية، والتى تضم الخرائط التى تضم حلايب وشلاتين.

وأضافت أنه تم إحالة سامى الشافعى للشئون القانونية، لأنه لا يصح أن يقول ما قاله على صفحات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أنه عضو نقابى وأغلب النقابة ينتمون لجماعة الإخوان، كما أكدت على أنه لم يحاول تأكيد ذلك بالاتصال بها، ورد الشافعى بأن وكيلة الوزارة لا تقول الحقيقة، وأن خريطة مصر لا تحتاج إلى متخصص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"