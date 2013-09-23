محافظ القاهرة: الإخوان لن ينجحوا فى تعطيل الحركة التعليمية

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إن جميع دعوات ومحاولات جماعة الإخوان لتعطيل الحركة التعليمية والمرورية، لن تجدى بشىء ولن تعطل شيئا على الإطلاق، مضيفا: "ما عاش اللى يعمل كده، فمصر ليست حارة مزنوقة".

وأوضح محافظ القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصر هى الدولة التى فتحت الباب للسلام فى المنطقة سعياً منها لإنهاء ويلات الحروب وتسعى لإقرار السلام والأمان فى هذه المنطقة وفى كل دول العالم.

وأشار السعيد، إلى أن الشعب المصرى شعر بأن نظام الحكم الذى جاء عبر صندوق الانتخاب بعد ثورة 25 يناير لم يكن اختياراً صحيحاً، حيث سعى هذا النظام لتحقيق مصلحه ذاتية لجماعته على حساب الشعب كله فثار مرة أخرى فى 30 يونيو الماضى لتصحيح مسار ثورته الأولى، وخرج عشرات الملايين من المصريين لإزاحة هذا النظام.

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