"أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": السمنة طريقك للإصابة بالسكر

تعتبر السمنة مرض العصر الحديث، وهو مرض يهاجم أكثر من ثلث سكان العالم، ومشكلة هذا المرض لا تتلخص بالسمنة نفسها قدر خطورته فى المضاعفات التى يمكن أن تسببها.

حيث يقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى، منسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": "إن من أكثر المضاعفات الخطيرة للسمنة هى الإصابة بمرض السكر، ولكن غالبا نتيجة عدم وجود ثقافة طبية فإننا نجهل الأعراض التى قد تنبهك قبل الإصابة بذلك المرض".

وأضاف أن مرض السكر لا يصاب به الإنسان بين يوم وليلة بل له علامات يمكن من خلالها أن تكتشف إذا كنت فى طريقة للإصابة به أم لا، ومن تلك العلامات لأصحاب الوزن الثقيل ملاحظة ظهور بقعة خشنة وداكنة من الجلد تحت الإبطين.

وذلك العرض يعنى إنك فى طريقك للإصابة بمرض السكر أو إصابتك به فعليا، يأتى ذلك العرض من خلال تسبب الأنسولين الزائد فى مجرى الدم فى تكاثر سريع فى خلايا الجلد، وبشكل غير طبيعى، مما يؤدى إلى تراكم الأنسجة والميلانين. وهذا ما يجعل الجلد أكثر قتامه وسمكا.

وأضاف "الجويلى" أن ظهور بقعة غامقة, تظهر فى ثنايا الجلد عند أصحاب الوزن الزائد, المصابين بـInsulin Resistance (أو ما يسمى Prediabetic Case)، يخرج الأنسولين بمستويات أعلى من الطبيعية , نتيجة نقص حساسية مستقبلاته فى الجسم , فلا يؤثر ذلك على مستوى السكر فى الدم بالانخفاض (كما هو متوقع), ولكن يؤدى إلى تأثيرات بنائية بالجلد (Anabolic effects), ومن ضمنها, تأثيره على خلايا الجلد, مما يسبب زيادة فى إنتاجها بين الثنايا, وزيادة ترسيب الكيراتين فيها, مما يسبب خشونة ملحوظة فى هذه الأماكن.

يمكن أن يكون حدوث هذه البقع, دلالة على أمراض أخرى تتعلق باضطرابات الهرمونات, أو حدوث أورام، ويمكن أن يكون سببها وراثيا.

ويمكن أن تظهر تلك البقع تحت الإبطين، فى الغالب، أو بين ثنايا أخرى فى الجسم (بين الفخذين مثلا).

ونصح "الجويلى" قائلا إذا لاحظت وجود مثل هذه البقع السميكة الخشنة, توجه إلى طبيبك الخاص, أو الصيدلى الذى تثق به, والذى سيطلب منك الاطمئنان عن طريق عمل تحليل سكر سريع, والعمل على إعطائك نصائح لخفض وزنك.

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