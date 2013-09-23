رئيس شركة Starware: نهدف لإيجاد جيل من "الهاكرز الطيبين"

أكد حسام وهبة رئيس شركة Starware لـ"اليوم السابع" أن الشركة تهدف لإيجاد جيل من "الهاكرز الأخلاقيين والطيبين"، مشيرا إلى احتياج بلادنا إلى هؤلاء الشباب غير المتوافرين بشكل كبير قائلا "العشرات غير كافيين لحماية الأوطان".

وأضاف وهبة أن الفرق بين الهاكرز غير الأخلاقى والأخلاقى أن الأول يقوم بسرقتك والثانى لا يقوم بأى شىء إلا بعد أخذ تصريح كتابى من الشخص الراغب فى معرفة ثغرات الموقع الخاص به.

وأشار وهبة، خلال الكلمة التى ألقاها مساء اليوم بدار أخبار اليوم خلال حفل تكريم الشركة للمتفوقين بالمسابقة التى أجرتها للهاكرز الأخلاقى، إلى أن هناك شابا بعد أيام من التدريب توصل لثغرة بموقع التواصل الإجتماعى " Facebook ".

ومن جانبه أكد إسلام حربى، المشارك فى مسابقة شركة Starware أن مشاركة فى المسابقة أضافت له الكثير، مؤكدا على أهمية نشر ثقافة الهاكرز الأخلاقى، ونصح الشباب الذى يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى بعدم كتابة معلومات دقيقة وعدم الضغط على أى شىء يظهر له خلال تصفحه للموقع.