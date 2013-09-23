"ايتيدا" و"بداية" توقعان بروتوكول تعاون للاستثمار فى شركات التكنولوجيا

قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"بداية"، يقوم بمقتضاها الصندوق بالاستثمار فى رؤوس أموال شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.‬‬

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> ويوفر برتوكول التعاون فرصة لتمويل كافة الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة العاملة فى مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات تكنولوجيا النظم، وغيرها بحيث لا تتجاوز نسبة استثمار صندوق بداية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالى 25% من حجم رأس المال الإجمالى لصندوق بداية والبالغ 134 مليون جنيه. ويندرج الاتفاق على الشركات القائمة أو المؤسسة حديثًا أو التى يشترك فى تأسيسها صندوق بداية فى السوق المحلى فقط.‬‬

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> وحدد الاتفاق مجموعة من المعايير للاستثمار فى هذه الشركات، منها أن يتم الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقًا للقوانين المصرية، وأن يخصص ما لا يزيد عن 50% من رأس المال الإجمالى للصندوق للاستثمار فى الشركات التى يتراوح رأس مالها المصدر أو صافى قيمة الأصول فيها ما بين 2 مليون إلى 50 مليون جنيه مصرى، على ألا يتجاوز الإيراد السنوى مبلغ 120 مليون جنيه، وأن لا تزيد نسبة ما يتم استثماره فى أسهم شركة واحدة عن 15 مليون جنيه‪.‬‬‬

‫‫ويشترط الاتفاق أن لا تتجاوز نسبة ما يتم استثماره فى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى نسبة 40% من حجم رأس المال الإجمالى الذى يخصصه الصندوق لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.‬‬

‫‫ولضمان التنفيذ الدقيق لبروتوكول التعاون، اتفقت الهيئة والصندوق على تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عنهما، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة به من الخبراء لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتذليل أى صعوبات تعترض تنفيذه، على أن تعقد بشكل دورى مرة واحدة شهريًا أو عند الضرورة، لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملائمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة‪.‬‬‬‫‫

وبموجب البروتوكول تقوم الهيئة باختيار الشركات المؤهلة للاندماج فى كيانات أكبر، وعقد لقاءات مجمعة للشركات المختارة والتى تنطبق عليها الشروط مع مسئولى الصندوق، وتبادل ما يتم القيام به من دراسات عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الشركات المؤهلة، وفتح قنوات اتصال للشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والراغبة فى الاستفادة من الخدمات المتاحة التى يقدمها الصندوق‪.‬‬‬

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> ومن جهته، يقوم صندوق الاستثمار بتوفير آليات الاستثمار للشركات والمشروعات الصناعية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وفقًا لإطار عمل يتم الاتفاق عليه لكل استثمار أو خطة على حدة فى ظل الأهداف المحددة، والتى تنطبق عليها الشروط المعمول بها لدى الصندوق وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى البروتوكول‪.‬‬‬‫‫

كما يشير البروتوكول إلى ضرورة أن يقوم الطرفان بتبنى القضايا المشتركة التى تخص مجال الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراستها، وتحديد الحلول الممكنة للتعامل معها والتعاون مع الجهات الأخرى المختصة فى تذليل العقبات، وذلك إلى جانب تبادل التقارير الاقتصادية الصادرة من الطرفين والدراسات والأبحاث التى تتعلق بكافة أوجه النشاط الاقتصادى موضوع هذا الاتفاق‪.‬‬‬