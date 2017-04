مذكرة لوزير البترول من العاملين بـ"زيتكو" تطالبه بفتح ملف الفساد بالشركة والتحقيق مع المسئولين

أكد العاملين بحقول شركة إيست زيت بتروليوم (زيتكو) على وجود العديد من التجاوزات من القائمين على إدارة الشركة، وضرورة فتح ملف الفساد بالشركة خاصة مع وجود تقاعس كبير من إدارة الشركة عن تأجير مركب من مراكب الخدمة التى تتوافر حول الشركة، وذلك لصيانة وفتح الآبار المنتجة المتوقفة لعدم الصيانة الدورية للبئر رقم "C – 2" والبئر رقم "C – 5" على منصة الرصيف البحرى "C" والذى ينتجان 600 برميل زيت بترول يومياً.

وقال العاملين بحقول "زيتكو" فى مذكرة إرسالوها للوزير البترول المهندس شريف إسماعيل أنه لابد من إجراء تحقيق مع مسئولى الشركة، خاصة وأنهم يخططون لإغلاق البئر رقم "A -19" وإنتاجه اليومى والذى يصل إلى قرابة 1100 برميل زيت بحجة عدم وجود صمام الأمان الهيدروليكى فيه بالرغم من وجود هذا العيب فيه منذ مدة طويلة مع وجود جهاز الحفر "بحرى 1" التابع لشركة سنو ثروة، أثناء حفر البئر "A – 22" والبئر"A –23" وإعادة حفر البئر "A- 17" والبئر"A – 12" ومدة إنتظار طويلة وكانت فرصة لإصلاح هذا العيب، لكن تم التقاعس من قبل المسئولين بالشركة.

وأكد العاملين بالمذكرة إلى أنهم قاموا برفع شكواهم من خلال الرسائل الهاتفية القصيرة إلى المهندس مصطفى الفرحاتى رئيس مجلس إدارة الشركة، ولم ينظر إليها وتم تجاهلها.

وطالب العاملين بضرورة إقالة المهندس روشن إبراهيم إسماعيل، وإبعاده تماماً عن أى منصب قيادى أو إدارى فى القطاع، خاصة وانه يشغل ثلاث وظائف فى الوقت الذى يعانى فيه من هم بنفس المؤهلات من أزمة البطالة، حيث يشغل وظيفة مدير عام الحقول، بالرغم أنه لم يتم النصاب القانونى للفترة بين مدير عام مساعد، ومدير عام، ويشغل أيضاً وظيفة مدير عام الإنتاج، كما يشغل مدير عام هندسة البترول بالرغم من أن إساءته إلى كافة العاملين بقطاع الحقول خلال فترة إدارته، حيث استغل مركزه الوظيفى فى تهميش الكثير من مهندسى وفنيى وإداريى الحقول وقام بإقصاء وإبعاد معظمهم عن أداء أدوارهم المنوط بهم القيام بها مما إنعكس سلباً على نفسيتهم واستحوذ على كافة صلاحيات بعض الإدارات مستغلاً إنعدام الضوابط وعدم تفعيل اللوائح والمرجعيات القانونية، وقيامه باستغلال النفوذ والممارسات التى تتم خارج نطاق القانون وعدم التقييد بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.

وأكد العاملين تقاعس المسئولين بالشركة عن إصلاح نظام الصرف المغلق على رصيف الإنتاج البحرى "A" مما يتسبب بإغلاق الآبار المنتجة رقم "A -11" ورقم "A – 21"، والذى ينتجان 1150 برميل زيت بترول يومياً.