إطلاق 6 آلاف لعبة نارية في توقيت واحد بالواجهات البحرية

محمد العبدالله (الدمام)

تتزين سماء المنطقة الشرقية اليوم بـ 6 آلاف لعبة نارية احتفاء باليوم الوطني، حيث تشارك الأهالي فرحة الوطن.وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن صندوق المناسبات أعلن عن تنظيم فعاليات خاصة احتفالا باليوم الوطني. وأوضح الراشد بأن 6 آلاف طلقة نارية ستزين سماء المنطقة في الواجهة البحرية عند الساعة 8 الثامنة مساء وأن اللجنة العليا المنظمة للفعاليات ستعتمد توقيتا موحدا لإطلاق الألعاب النارية، مشيرا إلى أن تصميمات جديدة ستتشكل في سماء المنطقة بالصورة التي تتلاءم وأهمية المناسبة.