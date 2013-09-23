أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إطلاق 6 آلاف لعبة نارية في توقيت واحد بالواجهات البحرية

Google+ Print
إطلاق 6 آلاف لعبة نارية في توقيت واحد بالواجهات البحرية إطلاق 6 آلاف لعبة نارية في توقيت واحد بالواجهات البحرية

 محمد العبدالله (الدمام)

تتزين سماء المنطقة الشرقية اليوم بـ 6 آلاف لعبة نارية احتفاء باليوم الوطني، حيث تشارك الأهالي فرحة الوطن.وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن صندوق المناسبات أعلن عن تنظيم فعاليات خاصة احتفالا باليوم الوطني. وأوضح الراشد بأن 6 آلاف طلقة نارية ستزين سماء المنطقة في الواجهة البحرية عند الساعة 8 الثامنة مساء وأن اللجنة العليا المنظمة للفعاليات ستعتمد توقيتا موحدا لإطلاق الألعاب النارية، مشيرا إلى أن تصميمات جديدة ستتشكل في سماء المنطقة بالصورة التي تتلاءم وأهمية المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية