أمير عسير يرعى احتفالات المنطقة باليوم الوطني

عبدالله القحطاني (أبها)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير احتفالات اليوم الوطني وذلك مساء اليوم بالساحة الشعبية بأبها بعد صلاة العشاء مؤكدا سموه ما تحظى به هذه المناسبة من تقدير واعتزاز في قلب كل مواطن.وثمن سموه جهود اللجنة القائمة على تنظيم الحفل، والتي سعت خلال الفترة الماضية لإنهاء كافة الاستعدادات خلال فترة وجيزة.من جانب آخر، أكد وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية بالمنطقة والمشرف العام على الاحتفال أحمد القحطاني اكتمال كافة التجهيزات لحفل اليوم الوطني والمقرر إقامته مساء اليوم الاثنين بتشريف سمو أمير المنطقة، مبينا أن الحفل سيشمل العديد من الفعاليات كالعروض الشعبية والقصائد الشعرية، وفيلما وثائقيا من إعداد مجلس شباب عسير وألعاب نارية. من جهة آخرى، يشارك مجلس شباب منطقة عسير في حفل اليوم الوطني بفيلم «وعاد يومك يا وطن» والذي قام بإعداده نخبة من شباب وشابات المنطقة، بإشراف أمين المجلس عادل آل عمر، ويتضمن عددا من الرسائل الوطنية المقدمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.كما يقدم المجلس استعراض جوي لطائرة تحمل علم عملاق للمملكة تجوب سماء أبها في يوم الاحتفال، بالإضافة إلى استعراض السيارات المعدلة والدراجات النارية بالتعاون مع فريق نجوم عسير بقيادة الكابتن محمد ضيف الله.