عروض الأسرة والطفل تجذب الأهالي للاحتفال باليوم الوطني بنجران

جابر مدخلي (نجران)
أنهت منطقة نجران استعداداتها لإظهار مناسبة اليوم الوطني 83 بالشكل الذي يعكس ما وصلت له المنطقة من تقدم في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسط متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير المنطقة، مطالبا سموه اللجان المنظمة بمضاعفة الجهود وإبراز المشاريع الخدمية بالمنطقة في المجالات كافة.وأوضح وكيل إمارة نجران المساعد للشؤون التنموية المشرف العام على احتفالات منطقة نجران باليوم الوطني زياد بن محمد بن غضيف، أن التجهيزات للاحتفال باليوم الوطني وصلت إلى مراحلها النهائية استعدادا للانطلاق بأرض الملاعب المجمعة التابعة لإدارة التربية والتعليم بنجران موقع الاحتفالية، الذي يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، ويتوسط الموقع مسرح يقع على مساحة 4000 متر مربع بخلفية رئيسية لقصر المصمك، كونه أحد المعالم التاريخية الهامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، إضافة إلى بعض المباني التي تتميز بها المنطقة من الطراز والتراث المعماري.وأبان بن غضيف أن الحفل الرئيسي سيرعاه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران وبحضور جميع المسؤولين والمثقفين ورجالات المجتمع النجراني.وسيشهد الحفل مشاركة فنية للفرق الشعبية، وتقديم فقرة درامية تتحدث عن مسيرة المملكة العربية السعودية وما عاشته منذ عهد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، إلى يومنا الحاضر، يليه فقرات أخرى مثل الملحمة الوطنية التي تبرز جهود القيادة الرشيدة وما حظيت به منطقة نجران من اهتمامات في مجالات التنمية ورفاهية المواطن، إضافة إلى مشاركة العديد من شعراء المنطقة الذين يتغنون في الوطن ثم الألعاب النارية. وأبان المشرف العام على احتفالات منطقة نجران أن مسابقة الأمير مشعل بن عبدالله الوطنية للتصوير الفوتوغرافي ستضاف للاحتفال باليوم الوطني، حيث خطت اللجنة الخاصة بالمسابقة خطوات جيدة منذ أن صدرت توجيهات سموه بتنظيم المسابقة للعام الثاني على التوالي، وتلقت اللجنة المنظمة لها العديد من المشاركات، وتعد في مراحلها النهائية للإعلان عن الفائزين، معربا عن أمله أن تكون الجائزة في مستوى تطلعات سموه.وكشف بن غضيف عن تصميم شعار للاحتفالية، جاء من خلال مسابقة فاز بها أحد أبناء منطقة نجران، وعمم على القطاعات الحكومية، وعلى جميع الجهات، في توجه لإشراك المجتمع في التنظيم لهذه الفعالية الوطنية.من جهة أخرى شهد منتزه أبا الرشاش حضورا كثيفا في اليوم الأول من فعاليات الطفل والأسرة الذي تنظمه أمانة منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني.وأوضح المشرف على الفعالية هادي بن محمد آل منصور، أن الفعاليات تستهدف الأسرة والطفل والتي تم من خلالها تقديم عروض ثقافية بالمسرح المخصص وغيرها من الفقرات الترفيهية التي لقيت قبول الحضور، بالإضافة لنشر رسائل توعوية للمحافظة على المرافق والحدائق العامة للاحتفاظ بجمالها.وأفاد آل منصور أنه سيتم نقل الاحتفال الخاص باليوم الوطني بنجران والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، عبر شاشات خاصة على الهواء مباشرة بمنتزه أبا الرشاش بالإضافة لتوزيع العديد من الجوائز القيمة طيلة أيام الفعاليات.