طبيب: إذا لم تستطع مساعدة مريض فلا تضره

إن التعامل مع شخص فاقد للوعى ليس من الأمور البسيطة التى يعتقدها الكثيرون، ما لم تكن مدربا فيكفى خطأ واحد صغير منك لتفقد حياة من تحاول إنقاذه.

حيث يقول الدكتور عبد العظيم رمضان، طبيب ممارس عام، ومحاضر تنمية بشرية علاج بالطاقة، إن فقدان الوعى غالبا ما يكون بسبب نقص السكر بالدم والمسئول عن إفرازات السكر بالدم هو الأنسولين.

ويعتبر الأنسولين الهرمون الأكثر دورا فى عملية التمثيل الغذائى فى الجسم، وتنظيم عمليات الهدم والبناء، فهو يقوم أساسا بتنظيم مستوى سكر الدم بناء على حاجة الجسم.

وأضاف رمضان أن مصدر هذا الهرمون هو البنكرياس، تحديدا الجزء الذى يعمل كغدة صماء ليست ذات قناة، تصب إفرازها فى الدم مباشرة، هذا الجزء يسمى "جزر لانجرهانز"، ويقوم بقياس مستوى السكر فى الدم، وبناء على هذا يفرز الكمية المناسبة من الأنسولين.

وأهمية سكر الدم أنه الوقود الوحيد لتشغيل المخ، فالمخ لا يعمل أبدا إلا بالجلوكوز على عكس أنسجة أخرى فى الجسم من الممكن أن تستخدم مواد أخرى.

لذلك أى خطأ فى تنظيم مستوى السكر يؤثر بالضرورة على المخ وبالتالى على مستوى الوعى فيؤدى إلى الإغماء، وبالتالى فى حالات اضطراب مستوى الوعى أوالإغماء لابد للمريض من الذهاب إلى المستشفى فورا، دون التطوع بإعطائه أدوية دون علم فى المنزل، قد تضر أكثر ما تنفع.

لكن كل ما تستطيع فعله فى المنزل هو المحافظة على حياته بالتأكد من استمرار تنفسه ودخول وخروج الهواء بسلاسة عبر جهازه التنفسى، والتأكد أيضا من خلو المجرى الهوائى من أى أجسام غريبة أو سقوط اللسان فى الحلق.

بالإضافة إلى التأكد من سلامة النبض بمعدل وقوة كافية كل هذا يأتى بالتدريب على الإسعافات الأولية، وهى مهارات بسيطة جدا يمكن تعملها فى وقت بسيط، لكن الأهم إن لم تستطع أن تنفع مريضك فلا تتسبب له بالضرر.