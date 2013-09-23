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تظاهرة فى الرباط ضد "غلاء المعيشة" والحكومة

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تظاهرة فى الرباط ضد "غلاء المعيشة" والحكومة تظاهرة فى الرباط ضد "غلاء المعيشة" والحكومة

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد فى الرباط ضد "غلاء المعيشة" والحكومة الإسلامية، برئاسة عبد الإله بنكيران، وذلك احتجاجا على الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، وفق مراسل فرانس برس.

وجرى هذا التحرك بهدوء، وقد يشكل بداية لتحركات اجتماعية مقبلة، مع إضراب لقطاع النقل، اعتبارا من الاثنين يستمر ثلاثة أيام.

ولبى المتظاهرون من عمال وشبان وعائلات دعوة الاتحاد العام لعمال المغرب القريب من حزب الاستقلال المحافظ، الذى انسحب من الائتلاف الحكومى قبل بضعة أشهر، وأطلقوا هتافات مناهضة لبنكيران.

وقال حسن مراكشى لفرانس برس "نتظاهر احتجاجا على السلع التى باتت غالية جدا، الحليب واللحوم والآن الوقود، لا نريد عبد الإله بنكيران،لأنه لم يفعل شيئا".

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