الشرطة السودانية: سنتعامل بالقانون ضد أى فوضى أو انفلات أمنى

أكد المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول هاشم عثمان الحسين، أنه سيتم التعامل وفق القانون ضد أى مظهر من مظاهر الانفلات الأمنى وإثارة الفوضى بالبلاد، أو القيام بتعطيل حركة المواطنين والتعرض لممتلكاتهم.

وقال الحسين- فى تصريح صحفى أمس الأحد- إن شرطة ولاية الخرطوم وضعت خططًا تأمينية، من خلال توفير معونات التنفيذ المثالى للخطط، التى تهدف لتحقيق أمن واستقرار مواطنى الولاية، وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين كل الوحدات والقوات المنوط بها تنفيذ العملية الأمنية، بهدف تأمين المواطن، والحفاظ على الأرواح والأنفس والممتلكات، وكذلك إجراءات تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وتأمين ضمان ممارسة أفراد المجتمع لأنشطتهم الحياتية كافة بسهولة وأمان ويسر.

وناشد الحسين، اللجان المجتمعية أداء دورها الاجتماعى لحفظ الأمن واستقرار المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السودانية تتوقع ظهور احتجاجات من المواطنين على قرارات رفع الدعم عن "المحروقات"، المقرر تنفيذه بعد غد الثلاثاء.