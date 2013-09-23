أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الشرطة السودانية: سنتعامل بالقانون ضد أى فوضى أو انفلات أمنى

Google+ Print
الشرطة السودانية: سنتعامل بالقانون ضد أى فوضى أو انفلات أمنى الشرطة السودانية: سنتعامل بالقانون ضد أى فوضى أو انفلات أمنى

أكد المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول هاشم عثمان الحسين، أنه سيتم التعامل وفق القانون ضد أى مظهر من مظاهر الانفلات الأمنى وإثارة الفوضى بالبلاد، أو القيام بتعطيل حركة المواطنين والتعرض لممتلكاتهم.

وقال الحسين- فى تصريح صحفى أمس الأحد- إن شرطة ولاية الخرطوم وضعت خططًا تأمينية، من خلال توفير معونات التنفيذ المثالى للخطط، التى تهدف لتحقيق أمن واستقرار مواطنى الولاية، وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين كل الوحدات والقوات المنوط بها تنفيذ العملية الأمنية، بهدف تأمين المواطن، والحفاظ على الأرواح والأنفس والممتلكات، وكذلك إجراءات تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وتأمين ضمان ممارسة أفراد المجتمع لأنشطتهم الحياتية كافة بسهولة وأمان ويسر.

وناشد الحسين، اللجان المجتمعية أداء دورها الاجتماعى لحفظ الأمن واستقرار المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السودانية تتوقع ظهور احتجاجات من المواطنين على قرارات رفع الدعم عن "المحروقات"، المقرر تنفيذه بعد غد الثلاثاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365