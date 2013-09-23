آخر مستجدات جراحة الوجه والفكين في «أسنان الرياض»

عكاظ (الرياض)

ضمن فعاليات مؤتمر كوينتيسنس العربي العالمي الأول لجراحة الوجه والفكين ولقاء الرياض الدولي التاسع لطب الأسنان، أقيمت مجموعة من المحاضرات وورش العمل ذات العلاقة بجراحة الوجه والفكين قدم فيها المحاضرون نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات لديهم في هذا المجال، بحضور عدد من جراحي الوجه والفكين، والتجميل، والأنف والأذن والحنجرة، وأطباء الأسنان.وقدم أستاذ ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين في جامعة تكساس، ومركز العلوم الصحية في سان أنطونيو بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور إدوارد إليس، محاضرة بعنوان «كسور وحدة عظام الفك السفلي في المرضى طور النمو» وتركزت محاورها حول كسور العظام المحيطة بالعين والأنف (كيفية إعادة تأهيل)، ومعالجة التشوهات التي تحدث عن الطريق التدخل الثانوي، وذلك في كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة. كما قدم رئيس برنامج الزمالة لجراحة الوجه والفكين بمستشفى إيمانويل – بورت لاند – أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور إيريك ديريك محاضرة بعنوان سرطان التجويف الفموي، العلاج وإعادة التاهيل والإصلاح، وتركزت محاورها حول سرطان التجويف الفمي والطرق العلاجية المساعدة التي تتضمن كلا من العلاج الإشعاعي والكيميائي، وإصلاح التشوهات والأضرار التي تنتج عن السرطان والإصابات في منطقة الوجه والفكين، وكيفية معالجة أورام الغدد اللعابية الحميدة والخبيثة.واستعرض الدكتور رينيكيه في مركز جراحات الفك التقويمية والزراعة بجنوب أفريقيا في محاضرة بعنوان علاج حالات عدم التماثل الوجهي بطرق التدخل الجراحي واللاجراحي، طرق علاج حالات عدم التماثل الوجهي، وتوقف التنفس المؤقت أثناء النوم بطرق التدخل الجراحي واللاجراحي، وتقييم ووضع خطط العلاج للجراحات التقويمية للفكين.في حين قدم الجراح التجميلي بمستشفى الأطفال في كندا الدكتور ديفيد فيشر، محاضرة بعنوان الشفة الأرنبية الجانب التشريحي، التصنيف، إصلاح الشفة الأرنبية أحادية الجانب، تركزت حول علاج تشوهات الشفة الأرنبية، وزراعة الأنسجة العظمية للفكين.