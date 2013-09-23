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دارة الملك عبدالعزيز تنظم برامج علمية واجتماعية في اليوم الوطني

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دارة الملك عبدالعزيز تنظم برامج علمية واجتماعية في اليوم الوطني دارة الملك عبدالعزيز تنظم برامج علمية واجتماعية في اليوم الوطني

 سعاد الشمراني (الرياض)

تنظم دارة الملك عبدالعزيز عددا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني، من ضمنها محاضرة علمية متخصصة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع بعنوان «رسائل أئمة الدولة ــ الأسس والمضامين» يلقيها الدكتور محمد الشايع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة وذلك مساء الثلاثاء المقبل، بعد أن يطلع سموه على المعرضين المصاحبين «المملكة العربية السعودية.. وطن وتاريخ» و«الرياض.. ماض وحاضر».وتعقد الدارة ثلاث محاضرات في الخرج، شقراء، المجمعة ستكون منبرا للراغبين في استقراء سمات الوطن الثابتة عبر التاريخ، وتقام تحت عنوان (لمحات وطنية من تاريخ المملكة العربية السعودية). وتنظم دارة الملك عبدالعزيز يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين دورة تدريبية لعشرين مرشدا سياحيا من الهيئة العامة للسياحة والآثار لتزودهم بمعلومات تاريخية وطنية لاستثمارها في عملهم السياحي الإرشادي وتعزيز مفهوم السياحة التاريخية، مدعومة بزيارة ميدانية لطريق التوحيد الذي ساره الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه ــ من الكويت إلى الرياض لاستردادها الذي كان الخطوة الأولى والأكبر لتوحيد البلاد.وتسهم الدارة في خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين من خلال الملحقيات الثقافية والأندية الطلابية والجامعات وكليات البنات، بتوفير محتوى معرفي ومعلوماتي موثق عن تاريخ المملكة وتراثها والتعاون في إقامة معارض وفعاليات بهذه المناسبة.كما تفتح الدارة كعادتها قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية بمقرها بالمربع للزائرين والعائلات للاطلاع على المقتنيات والصور والشواهد التاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز ويتم توزيع صور وكتيبات تاريخية بهذه المناسبة.كما فتحت أبوابها لوسائل الإعلام المختلفة لتسجيل حلقات تلفزيونية داخل أروقتها التراثية عن اليوم الوطني وتزويد الصحف الورقية والإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والجامعات وإمارات المناطق بمعلومات وثائقية وفوتوغرافية وفيلمية وغيرها تخدم الفرح الوطني بهذه المناسبة التاريخية، فضلا عن دعم الدارة لكل نشاط اجتماعي وثقافي تقوم به جهات حكومية وأهلية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أثناء الاحتفاء بيوم الوطن الكبير.

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