تعليم القريات يدرب معلميه على السبورة الذكية

منيف الكويكبي (القريات)

نظم قسم التجهيزات المدرسية ممثلا بقسم مصادر التعلم وقسم تقنيات التعليم دورة تدريبية بعنوان (استخدام السبورة الإلكترونية) في ثانوية القريات، حيث قدم مشرف تقنيات التعليم عبدالله فدنان تعريفا موجزا عن السبورة الإلكترونية مع ذكر مميزاتها وعيوبها ومتطلبات تشغيلها. بعد ذلك قدم مشرف مصادر التعلم يوسف الظاهر شرحا لبرنامج السبورة الإلكترونية تحدث من خلاله عن البرنامج وطريقة تشغيله مع شرح لقوائم البرنامج وكيفية التعامل معها مع ذكر أمثلة على ذلك، وتهدف الدورة إلى جعل المعلمين قادرين على تفعيل واستخدام السبورة الإلكترونية وتدريب زملائهم على ذلك.