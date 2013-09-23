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شيلات وطنية في المركز الثقافي بسكاكا

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شيلات وطنية في المركز الثقافي بسكاكا شيلات وطنية في المركز الثقافي بسكاكا

 أحمد المحيسن (الجوف)

ذكر المنشد المعروف فهد مطر أن الاحتفالية التي ستقام بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا ستشتمل على شيلات وطنية بعنوان يا بلاد الحرمين وسارعي، ستقام لأول مرة في فعالية وطن بعيون الشباب، والتي ينظمها مجلس شباب منطقة الجوف بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. يذكر أن مجلس الشباب سيقيم احتفالية بعد مغرب اليوم، بمشاركة الشاعر خلف بن مشعان وفهد مطر بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا، والشاعر سعيد بن مانع والمنشد محمد فهد بمقر الكلية التقنية بالقريات. كما أعلن المجلس عن العديد من المسابقات الثقافية والإعلامية، منها مسابقة أفضل مقال وطني وأفضل قصيدة وطنية وأفضل تغريدة وأفضل صورة بموقع التواصل انستقرام، ورصدت لكل مسابقة 3 آلاف ريال.

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