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مصادرة أقنعة وحلويات مضيئة

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مصادرة أقنعة وحلويات مضيئة مصادرة أقنعة وحلويات مضيئة

 منيف الكويكبي (القريات)

أثمرت جولات ميدانية لمراقبي ضبط الغش التجاري بمحافظة القريات عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المطويات والأقنعة المخالفة بالإضافة إلى الحلوى المضيئة، واعد المراقبون محاضر ضبط قبل اتلافها. وكان مكتب التجارة بالقريات نظم الحملة بقيادة مدير الفرع صالح الخيران ضمن جولاته المستمرة وعثر على سلع مخالفة منها أقنعة وأشكال أخرى من أقنعة الرأس والأعين المحظورة. وأكد الخيران أن الجولات الرقابية مستمرة على كافة المحلات التجارية والمستودعات بمختلف أنشطتها وجميع ما يختص بالمنشآت التجارية للتأكد من نظاميتها وعدم التحايل أو ممارسة الغش التجاري. وأهاب الخيران بالمواطنين الابلاغ وتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر الرقم المجاني 8001241616.

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