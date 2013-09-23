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طائرة لتصوير فعاليات دومة الجندل

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طائرة لتصوير فعاليات دومة الجندل طائرة لتصوير فعاليات دومة الجندل

 أحمد المحيسن (الجوف)

استخدمت لجنة الإعلام والعلاقات العامة خلال تغطيتها لفعالية النصب مساء امس طائرة تحمل كاميرا لتغطية الفعاليات الشبابية على ضفاف بحيرة دومة الجندل.يذكر أن الكاميرا تصور المقاطع بجودة عالية وبتقنية Full HD، والطائرة تحلق بارتفاع يزيد عن 50 مترا وتستخدم لأول مرة في الجوف لتغطية مناظر جوية لفعاليات المجلس.وذكر مهند العوينان رئيس الإعلام بالمجلس، أن اللجنة وفرت الطائرة لتغطية جميع الفعاليات التي سيقيمها المجلس لاحقا، وذكر أن الطائرة حلقت فوق بحيرة دومة الجندل بعد صدور تعليمات من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بالموافقة على تحليق الطائرة وتسهيل مهام لجنة الإعلام.

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